Dans quel film d’Anne Hathaway son vrai père joue-t-il son père?

Anne Hathaway est une actrice primée aux Oscars connue pour ses rôles dans les films The Intern, Interstellar, The Princess Diaries, Les Misérables et The Devil Wears Prada, entre autres. Alors que la mère de la star de cinéma, Kate McCauley Hathaway, est également une ancienne actrice, Gerald Hathaway, le père d’Anne Hathaway, est avocat du travail. Cependant, il est apparu dans l’un des films les plus emblématiques de sa fille.

Gerald Hathaway, Anne Hathaway et Kate McCauley Hathaway en 2013 | Bruce Glikas / FilmMagic

Le vrai père d’Anne Hathaway est apparu dans le film Disney 2001 “The Princess Diaries”

Le premier film de Hathaway est venu en 2001 avec The Princess Diaries; elle a joué Mia Thermopolis, devenue adolescente régulière devenue royauté. Selon IMDb et d’autres sources, le vrai père de la jeune actrice est apparu comme le père de Mia dans le film.

“La photo du père décédé de Mia à côté de sa boîte à musique est le vrai père d’Anne Hathaway”, révèle la page de trivia. “Il semble également lui écrire la lettre pendant la pêche.”

Cependant, la voix off que nous entendons dans The Princess Diaries en lisant la lettre n’est pas le père de Hathaway. IMDb rapporte qu’un acteur nommé René Auberjonois a joué la voix de Philippe Renaldi.

Les lecteurs du livre de Meg Cabot, The Princess Diaries, sur lequel le film était basé, se souviendront que le père de Mia est vivant dans le roman. Dans le livre, le père de Mia a un cancer. Apparemment, «Disney pensait que ce sujet était trop« adulte », alors ils ont décidé que pour le film, le personnage de Philippe serait déjà mort.

Anne Hathway a joué Mia Thermopolis dans «The Princess Diaries», sa première incursion dans le cinéma, à 17 ans

Quels sont les autres faits amusants sur le film de 2001? IMDb a raconté que «le chat de Mia, Fat Louie, était l’animal de compagnie d’Anne Hathaway dans la vraie vie.» Cependant, plus d’un ami félin était nécessaire pour représenter Louie.

“Quatre chats différents ont joué le rôle”, a rapporté IMDb. “Un qui a permis aux gens de le porter, un qui pourrait rester assis, un autre qui sauterait, et le dernier, qui est assis sur l’enveloppe à la fin du film.”

Pour de nombreuses raisons, il semble que Hathaway soit né pour jouer le rôle de Mia dans The Princess Diaries. À un moment donné dans le film, Mia récite un soliloque de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Le célèbre dramaturge a épousé une femme nommée Anne Hathaway.

Julie Andrews et Anne Hathaway lors de l’after-party de The Princess Diaries | SGranitz / WireImage

La maladresse de Hathaway a également contribué à sa parfaite caractérisation de Mia. Dans la scène où Mia marche sur les gradins et tombe, Hathaway a effectivement trébuché, par accident. Le réalisateur l’a tellement aimé qu’il a gardé la chute dans la scène.

Autres anecdotes amusantes sur Hathaway, la star de “The Princess Diaries” et de “Modern Love”

L’actrice principale a également eu de belles idées pour son personnage.

«C’était l’idée d’Anne Hathaway que la brosse devrait se casser dans ses cheveux au début de sa cure de jouvence», se souvient IMDb.

Cependant, le rôle de Mia Thermopolis dans The Princess Diaries a été offert à plusieurs autres actrices avant qu’Hathaway ne décroche le rôle.

Anne Hathaway en 2019 | Gregg DeGuire / FilmMagic

Juliette Lewis a été la première à se voir offrir le rôle, mais elle a dit non. Après Lewis, plusieurs autres actrices célèbres se sont vues offrir le rôle principal et l’ont refusé. IMDb cite que Christina Applegate, Diaz, Alyssa Milano. Eva Mendes, Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Alicia Silverstone, Sarah Michelle Gellar, Brittany Murphy, Katie Holmes, Jennifer Love Hewitt, Claire Danes, Kate Hudson, Jessica Biel et Kirsten Dunst, entre autres, ont dit «non merci» à la princesse Agendas.