Daphne Oz est la nouvelle ambassadrice de célébrités de WW

WW, anciennement connu sous le nom de Weight Watchers, possède une formidable liste d’ambassadeurs célèbres. Les anciens ambassadeurs et porte-parole ont inclus les actrices Lynn Redgrave et Jenny McCarthy, la chanteuse Jennifer Hudson, Jessica Simpson et Sarah Ferguson.

Daphne Oz | Gary Gershoff / WireImage

Oprah, naturellement, est en tête de liste en tant que porte-parole de la marque et partenaire de la marque.

Voici le dernier ambassadeur de célébrités de la marque!

Daphne Oz est la dernière ambassadrice de la WW

Le principal programme de perte de poids a annoncé Oz, fille du célèbre animateur d’émissions de télévision et professionnel médical Dr. Mehmet Oz, en tant que nouvelle ambassadrice de la marque. La sélection d’Oz est un choix naturel. En tant qu’ancienne co-animatrice de The Chew et actuelle juge MasterChef Junior, la mère de quatre enfants est constamment en contact avec la nourriture et peut témoigner d’un programme comme WW pour l’aider à trouver un équilibre avec la nourriture dans sa vie professionnelle et personnelle.

Comme elle l’a dit à People la semaine dernière: «Je cherche définitivement à retrouver ma peau forte, à me sentir en forme et à me sentir en bonne santé. Et avoir un partenaire dans ce plan, avoir un partenaire dans votre parcours de bien-être et dans mes objectifs de santé holistique pour moi-même, était vraiment important pour moi. »

«J’ai sans aucun doute vécu le seul inconvénient de vivre et de travailler autour de la nourriture tout le temps, c’est-à-dire qu’il est vraiment facile de trop manger et de se faire plaisir.»

La lutte permanente d’Oz et sa nouvelle détermination

La femme de 33 ans a été honnête dans le passé au sujet de sa bataille constante avec son image corporelle et a partagé son objectif ultime avec WW.

“J’ai déjà parlé ouvertement du fait que j’ai grandi en surpoids dans une famille de noix”, a déclaré Oz. «Et j’ai essayé certains régimes par le passé, mais ma philosophie est née de cela, c’est-à-dire que je ne crois tout simplement pas à la restriction. Je ne crois pas aux plans qui concernent la privation. “

«Il n’y a aucune destination dans mon esprit. Le but est vraiment de se sentir bien. C’est pour se sentir bien dans ma peau. C’est pour se sentir bien dans mes vêtements. C’est de se sentir fort. Et que je me réveille chaque jour avec des tonnes d’énergie pour prendre tout le plaisir que je veux. »

Tournée Vision 2020 d’Oprah

Quant à Winfrey, elle prend fièrement la route cette année sur son WW Vision Tour. L’âge de 66 ans est un évangéliste naturel pour le programme de perte de poids. Cela fonctionne pour elle: l’ancien animateur de talk-show a perdu 40 livres sur WW.

Elle a annoncé sa tournée monumentale aux lecteurs d’O le mois dernier et elle est clairement extatique!

Oprah avec Amy Schumer sur le Vision Tour

“J’écris aujourd’hui parce que je veux que vous soyez parmi les premiers à entendre des nouvelles passionnantes”, a-t-elle déclaré. «Je pars en tournée d’arène à travers le pays! Mon espoir est de faire de 2020 l’année de la transformation pour vous – esprit, corps et esprit. C’est pourquoi nous appelons la tournée Oprah 2020 Vision: Your Life in Focus. “

«Dites adieu à la procrastination, au déni, au fait de vous sentir coincé et de souhaiter une vie meilleure. Cela va être une fête d’une journée pour tout le monde, célébrant tout ce que vous êtes – et tout ce que vous êtes censé être. “