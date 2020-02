Darcey Silva déteste que Tom Brooks et Jesse Meester soient amis

La star de 90 jours Fiancé Darcey Silva a eu une histoire romantique difficile sur la franchise TLC. La star de télé-réalité a été présentée dans l’émission dans deux relations distinctes, d’abord avec Jesse Meester, puis avec Tom Brooks. Ses deux relations avec la télé-réalité ont échoué par la suite. Maintenant, Silva est de retour sur 90 Day Fiancé: Before the 90 Days Season 4, apparemment pour documenter la dissolution de sa relation avec Tom Brooks. Pendant ce temps, Silva a dû faire face au fait que Tom Brooks et Jesse Meester sont devenus amis – ce dont elle n’est pas trop heureuse.

Jesse Meester et Tom Brooks réclament une manipulation

Darcey Silva et Stacey Silva de Fiancé 90 jours | Brad Barket / . pour Discovery, Inc.

Il n’est sûrement pas facile de voir deux de vos ex former une amitié autour de vous. Darcey Silva a vécu cette expérience de première main avec Tom Brooks et Jesse Meester. Ses ex-fiancés de 90 jours semblent être devenus assez proches depuis que Tom Brooks est apparu dans la série.

Lorsque les deux ont commencé à parler, Jesse Meester a affirmé que Darcey Silva avait manipulé les deux pour ne pas s’aimer. Meester a écrit sur Instagram: «Tom m’a contacté et j’ai accepté ses excuses. Nous avons eu une conversation bonne mais choquante et nous avons découvert que nous étions à la fois manipulés et joués en même temps. »

“Pas étonnant, mais pas moins douloureux quand vous essayez d’aider et d’aimer quelqu’un quand c’est vraiment un mensonge. Elle lui a dit à quel point j’étais mauvais et elle m’a dit à quel point il était mauvais. Résultat: je pensais que c’était un méchant et il pensait que je l’étais. Appels et messages juste après moi ou lui en AM. L’un après l’autre. C’était un modèle. Presque professionnel », a-t-il ajouté.

«Nous avons tous les deux eu notre leçon et j’ai expliqué pourquoi je ne l’avais jamais« prévenu »et gardé la bouche fermée. C’est parce que je n’ai pas dû lui laisser de place pour pointer du doigt, sauf elle-même. Bien qu’en le regardant et en l’entendant, je me sentais vraiment mal pour lui. Personne ne le mérite. La vérité s’est jouée. Tom et moi avons menti. Il a eu sa leçon, comme la mienne », a allégué Meester.

Darcey Silva n’aime pas cette amitié «Fiancé des 90 jours»

Darcey Silva de Fiancé 90 jours | Images de Raymond Hall / GC

Pendant ce temps, Darcey Silva s’est sentie assez découragée par les deux réconciliant et trouvant l’amitié l’un avec l’autre. La star de 90 Day Fiancé a déclaré à Us Weekly que les deux amis devenaient un affront personnel.

«C’était comme une gifle au visage, mais c’est leur style et ils vont faire ce qu’ils veulent quand même. Je pense que les gens pouvaient voir à travers cela. … Quelle en était la raison? [Tom] Je savais exactement comment j’avais été traité et il pensait que Jesse m’avait beaucoup manqué de respect et qu’ils se regroupaient et je me suis senti lié », a expliqué Silva.

Elle a ajouté: «Beaucoup de gens l’ont vu et ils se sont dit:« Qu’est-ce que c’est que ça? Ce n’est pas cool. “Mais c’est ce que c’est. Je n’aime pas y prêter attention car cela alimente simplement leur feu et ça ne vaut pas la peine pour moi. “

“Je suis moi, je suis ce que je suis: Darcey. J’ai deux beaux enfants. Je travaille dur et je veux l’amour comme tout le monde à la fin. Je ne regrette rien. Je ne peux pas regretter d’avoir été avec Jesse et apprendre de cela a fait de moi une femme plus forte alors que j’entretenais une relation avec Tom. Alors vous allez voir différents aspects de moi. … J’ai appris à me respecter et à m’aimer davantage et à posséder sa propre valeur », a-t-elle conclu.

Darcey Silva dit qu’elle donne trop

Darcey Silva a également déclaré qu’elle croyait être une donatrice en matière de relations. C’est-à-dire que Silva a l’impression d’avoir tendance à porter son cœur sur sa manche et à être altruiste avec.

Dans une conversation avec Entertainment Tonight, Silva a expliqué: «J’ai toujours été très ouvert en amour, celui qui donne, le grand cœur. Je pense que les gens voient un autre côté de moi, ils pensent que je suis un peu désespéré, que je le cherche trop désespérément, mais non. Je veux dire, ma relation avec Jesse même, et Tom, a été très réelle et ils voulaient aussi être dans la relation. Ce n’était pas unilatéral. Quand je donne mon cœur, je le donne grand, et ils ont dit qu’ils m’aimaient et voulaient être avec moi alors j’ai juste… ça me semblait bien, mais à la fin, celui avec Jesse était trop toxique pour rester, et c’est là que Je me suis en quelque sorte ouvert à Tom. Je sentais que je pouvais lui faire confiance, vous savez, nous avons fait ce voyage et c’était un beau sentiment… qu’ils pouvaient être ouverts et tomber amoureux de quelqu’un qui a votre dos dans un sens. … Je suis peut-être un peu malchanceux en ce moment. »

En ce qui concerne sa relation avec Brooks, la star de 90 Day Fiancé a déclaré: «J’ai beaucoup de respect pour la relation que nous avons et je pense avoir appris à rester plus ouverte et à m’aimer aussi. Pour recevoir de l’amour, vous devez d’abord vous aimer. »