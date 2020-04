Darren Criss: Mon mariage était «incroyable»

2020-04-30 22:00:07

Le mariage de Darren Criss a été “l’un des événements les plus incroyables” de sa vie, alors qu’il revient sur “l’expérience magique” de l’anniversaire d’un an de sa femme et de Mia Swier.

L’acteur de 33 ans a fait le lien avec Mia Swier en avril 2019, et alors que le couple fête son premier anniversaire de mariage, Darren a jailli de “l’expérience magique” qui était leur mariage à la Nouvelle-Orléans.

Il a dit: “Cela fait un an depuis le mariage. Ce fut l’un des événements les plus incroyables de toute ma vie. L’expérience la plus magique. Dites ce que vous voulez sur la construction du mariage et de la tradition: les mariages sont incroyables.

“Les gens nous disaient:” Oh, votre mariage va être la nuit la plus incroyable. ” Et j’étais comme, vraiment? Parce que j’ai passé de très bonnes nuits – et des jours, d’accord? Ça ne peut pas être le plus, peut-être le top 5. Mais notre mariage, eh bien, ça a pris le gâteau.

“C’était une chose magique et folle. Si je le pouvais, je me marierais chaque année pour le reste de ma vie.”

Mais l’ancien “Glee” n’a pas toujours été aussi attaché à l’idée du mariage, car il admet avoir “traîné [his] pieds “quand il s’agissait de faire le noeud avant qu’il ne se rende compte qu’il voulait passer le reste de sa vie avec Mia.

Il a ajouté: “Cela se sent bien. Marié. L’idée du mariage n’était pas quelque chose que j’ai gravité plus tôt dans la vie. C’est presque douloureusement un cliché mais les garçons grandissent plus lentement. La fille mûrit juste plus vite. C’est la science. Je ne fais certainement pas exception. Je dira ceci: je me suis traîné les pieds. Mais, nous étions ensemble depuis longtemps auparavant. À ce stade de notre vie, c’était une validation et un partage de notre vie et de notre existence. À bien des égards, ce n’était pas du tout un changement . ”

Darren – qui a rencontré Mia en 2006 et a commencé à sortir avec elle quatre ans plus tard – a félicité sa femme d’être son “plus-un ultime”, et l’a créditée de l’avoir aidé à atteindre ses objectifs de carrière.

S’adressant au magazine People, il a déclaré: “Nous avons été les plus positifs ici depuis 10 ans. Mes rêves et mon ambition ont toujours été le moteur de ma vie. C’était le gaz dans mon réservoir. Il a presque m’a consommé.

“Certaines personnes ont été méprisées par cela. Mais Mia ne l’a jamais été. Je lui suis tellement reconnaissante – tous les jours.”

