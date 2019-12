Patton Plame (Daryl «Chill» Mitchell) est NCIS: résident de la Nouvelle-Orléans «spécialiste en informatique enquêteur». En termes pas si fantaisistes, il est un hacker, selon l'agent spécial Christopher LaSalle (Lucas Black), et assez bon dans ce domaine . Patton est responsable de l'obtention des informations cruciales pour l'équipe satellite NCIS de Dwayne Pride (Scott Bakula). Beaucoup de fans se demandent, Mitchell utilise-t-il un fauteuil roulant dans la vraie vie, ou cela fait-il partie de l'histoire de Patton?

L’histoire de Patton sur «NCIS: La Nouvelle-Orléans» peut être

Daryl Chill Mitchell comme Patton Plame | Sam Lotheridge / CBS via .

Les fans de NCIS: La Nouvelle-Orléans se sont longtemps interrogés sur la trame de fond de Patton Plame. Il est paralysé de la taille aux pieds et utilise un fauteuil roulant pour se déplacer.

Dans la saison 4, la série a expliqué l'histoire de Patton lorsque son ancien ami Navy SEAL est tué dans une fusillade en voiture alors que Patton le regardait. Il travaille également avec une ex-femme lorsque son essai clinique pour vétérans blessés est piraté par des pirates experts.

Dans l'épisode, il a expliqué l'accident de voiture qui lui a laissé un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Il a trop bu et l'accident s'est produit. Bien qu'il ait blâmé son ex-femme, Anna, pendant de nombreuses années, il a admis que tout était de sa faute dans cet épisode.

Être en fauteuil roulant n'a pas empêché Patton de faire des choses comme le saut à l'élastique, le parapente ou le levage de poids, malgré tous les soucis qu'il reçoit de son équipe NCIS. Patton est le cerveau derrière les opérations, et il refuse de se rétrécir pour que les autres se sentent plus à l'aise (et nous sommes là pour ça).

Daryl Mitchell utilise-t-il un fauteuil roulant dans la vraie vie?

Selon le livre blanc de la Ruderman Family Foundation sur l'emploi des acteurs handicapés à la télévision, seulement 2% des personnages sont handicapés tandis que 95% sont interprétés par des acteurs non handicapés. NCIS: La Nouvelle-Orléans a changé le statu quo en engageant Mitchell, qui utilise un fauteuil roulant dans la vraie vie.

Mitchell, un père marié de quatre enfants, fait partie du casting de NCIS: New Orleans depuis sa première en 2014 et est toujours aussi fort. Mitchell a participé à d'autres projets notables, tels que 10 Things I Hate About You, Veronica’s Closet et Galaxy Quest avant de devenir paralysé.

L’accident est survenu en 2001. Mitchell a déclaré à Fox News en 2015: «Il faisait noir et je ne connaissais pas très bien les routes. J'ai fait le tour d'un virage et de l'autre côté, il y avait du gravier et du pavé et du bam, le vélo a tiré juste en dessous de moi. Je me suis réveillé cinq jours plus tard à l'hôpital. »

Vous ne sauriez pas que l'accident s'est jamais produit par la continuité des crédits IMDb de Mitchell. Il a peut-être eu du succès avant l'accident, mais il en a trouvé encore plus après.

Mitchell attribue quelques grands noms pour l'avoir encouragé à revenir là-bas. Les acteurs, Chris Tucker et Denzel Washington font partie de ceux qui ont dit à Mitchell de ne pas abandonner. Heureusement, il ne l'a pas fait et a finalement décroché le rôle de Patton, ainsi que de nombreux autres.

Mitchell utilise son histoire pour défendre les droits des autres

Une partie de l'attrait de Patton est la façon dont il désarme les autres avec son approche décontractée. Patton est un défenseur de l'emploi d'acteurs handicapés.

Il a déclaré à ABILITY Magazine: «C'est vraiment une question de ce que nous devons faire, de ce que nous sommes prêts à faire en tant que personnes handicapées. Nous devons être plus bruyants. Nous devons faire savoir au monde que nous sommes ici. "

Mitchell contribue à ouvrir la voie à une expérience télévisuelle plus diversifiée et réaliste.

"Je peux le faire (en agissant)", a-t-il déclaré. "C'est juste toutes les autres choses que je ne peux pas faire et c'est ce qui est frustrant. Vous ne pouvez pas le faire vous-même », a-t-il déclaré. "Vous avez besoin de votre famille, de vos amis, de votre foi et de votre amour."

Cela dit, il a de grands projets à venir. "D'une manière ou d'une autre, je vais sortir de cette chaise. Je vais défier la science. "

Mitchell et l'ensemble du NCIS: gang de la Nouvelle-Orléans reviennent une nouvelle nuit, à partir du dimanche 16 février 2020 sur CBS.