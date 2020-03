Date de sortie et casting annoncés

Les cinéphiles attendent patiemment un film solo avec The Flash depuis Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016. Heureusement, les plans pour le film ont finalement été solidifiés et la pré-production est en cours. Voici le scoop sur la date de sortie et le casting du film The Flash de DC.

Ezra Miller dans le Flash | Warner Bros.

Qui jouera dans le film “The Flash”?

Ezra Miller reprendra son rôle de Barry Allen, alias The

Flash, dans le film. Miller a précédemment joué le rôle de Scarlett Speedster en 2017

Justice League aux côtés de Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Godot, Jason Momoa,

et Ray Fisher. Il est également apparu brièvement comme The Flash dans Batman v Superman:

Dawn of Justice et Suicide Squad.

Plus récemment, en guise de clin d’œil aux fans de DC, l’acteur est apparu sur le crossover Arrowverse de The CW, Crisis on Infinite Earths, en tant que Barry Allen d’un univers alternatif. Les fans étaient stupéfaits de voir à la fois Miller et la star de la série télévisée Flash, Grant Gustin, s’habiller et partager le temps d’écran comme deux versions de Fastest Man Alive.

Les téléspectateurs peuvent également reconnaître Miller de ses séjours dans d’autres émissions,

dont Californication et Royal Pains. Il a également trouvé le succès

sur grand écran dans des films allant du drame à la comédie en passant par la fantaisie. L’acteur

a décroché des rôles dans The Perks of Being a Wallflower and Trainwreck, as

ainsi que la série Fantastic Beasts, entre autres blockbusters. Miller est

connu pour ses performances originales et son engagement envers chaque personnage qu’il incarne.

Qui d’autre pourrait apparaître dans le film?

Le reste du casting n’a pas encore été confirmé, mais certains acteurs sont sur le radar pour d’éventuels rôles de co-vedette.

Kiersey Clemons a déclaré à W Magazine qu’elle avait été interprétée comme Iris West dans Justice League, mais ses scènes ont été supprimées. Il y a fort à parier que l’actrice pourrait être candidate pour incarner l’amour du Flash dans le film solo. De même, puisque Billy Crudup a joué le père de Barry, Henry, dans Justice League, il pourrait potentiellement reprendre le rôle dans le film Flash. En ce qui concerne le rôle du méchant, Leonard Snart, alias Captain Cold, James McAvoy de X-Men fame est en lice pour jouer le personnage, selon wegotthiscovered.com.

Quand la sortie du film “The Flash” est-elle prévue pour

théâtres?

Le tournage Flash devait commencer fin avril ou début mai 2020. Cependant, comme indiqué par Inverse, le tournage a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus, qui a fait dérailler de nombreux projets hollywoodiens. Malgré la suspension de la production, le studio n’a pas déplacé la date de sortie, et Radio Times rapporte que The Flash devrait toujours sortir en salles le 1er juillet 2022.

Comment «Flash» s’intègre-t-il dans l’univers étendu DC?

Il y a eu huit films sortis dans le cadre de DC Extended Universe. Man of Steel, que Newsweek classe comme le meilleur du groupe, a lancé la série de films en 2013. Elle a été suivie dans les cinémas par Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016), Wonder Woman (2017 ), Justice League (2017), Aquaman (2018), Shazam! (2019) et Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020). Wonder Woman 1984 devrait sortir en été 2020.

En regardant le calendrier de lancement, The Batman, The

Suicide Squad et Black Adam sont attendus en 2021, avec Shazam!

2, The Flash et Aquaman 2 sont prévus pour 2022.

Jusqu’à la première du film Flash dans un endroit pas si lointain

avenir, les fans peuvent rattraper les films DC Extended Universe sortis avant

2020 sur Amazon Prime Video, où ils sont disponibles à la location ou à la propriété.

