David Beckham a gardé un billet de train avec le numéro de téléphone de Victoria

David Beckham a révélé qu’il tenait le billet de train avec le numéro de téléphone de sa femme Victoria comme souvenir.

David Beckham a gardé le billet de train que sa femme Victoria a écrit son numéro de téléphone lors de leur première rencontre.

L’as de football à la retraite, âgé de 44 ans, a parlé à sa future épouse après avoir bu “quelques verres” dans le salon des joueurs de Manchester United en 1997, lorsqu’elle est venue à l’un de ses matchs, et David a maintenant avoué qu’il s’était accroché à le souvenir des 23 dernières années.

Apparaissant sur “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, David a rappelé: “Elle avait bu quelques verres alors j’ai décidé pourquoi pas, je vais essayer d’obtenir son numéro.

“Nous avons discuté pendant environ une heure dans le salon des joueurs. Elle a effectivement pris le train ce jour-là, alors elle a écrit son numéro sur son billet de train, que j’ai toujours.”

Le couple a ensuite fait le noeud deux ans plus tard et a maintenant quatre enfants – Brooklyn, 20 ans, Romeo, 17 ans, Cruz, 15 ans et Harper, huit ans – ensemble.

David a également admis qu’il avait toujours eu l’œil sur Victoria, qui était connue sous le nom de Posh Spice lors de leur première rencontre.

Rappelant le moment où la créatrice de mode de 45 ans est venue à un match de charité avec son camarade de groupe Mel C, il a ajouté: “Elle est venue me regarder dans un match à Londres avec son manager de l’époque et l’une des autres Spice Girls, Épice sportive.

“Nous les connaissions, évidemment, car ils étaient assez gros à l’époque. Et je m’installais à l’époque dans l’équipe de Manchester United. Mais nous avions tous notre Spice Girl préférée.”

David est actuellement aux États-Unis, où il est le président de la nouvelle équipe de football Inter Miami.

L’icône du sport a attendu sept ans pour que sa nouvelle entreprise décolle, et il espère que ses enfants seront fiers de lui.

Dans une interview avec “Today” de NBC, il a déclaré: “Victoria a vu au cours des sept dernières années ce que j’ai traversé. Pour en arriver là, nous voulons que tous nos enfants puissent participer à cette formation. et ce stade et dire: “Wow, c’est ce que notre père a construit.” “

