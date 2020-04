David Beckham dit que passer du temps avec sa famille est sa «doublure argentée»

2020-04-19 07:30:06

Selon David Beckham, la seule “doublure argentée” du verrouillage actuel du Royaume-Uni est qu’il lui a permis de passer plus de temps avec sa famille.

La star de football à la retraite de 44 ans est actuellement à la maison dans les Cotswolds au milieu de la pandémie de coronavirus et, s’exprimant lors de l’événement “ Global Citizen One World: Together at Home ”, David a révélé qu’il savourait l’occasion de passer du temps avec sa famille.

L’icône sportive – qui a Brooklyn, 21 ans, Roméo, 17 ans, Cruz, 15 ans et Harper, huit ans, avec sa femme Victoria – a expliqué: “C’est formidable de se joindre à vous pour cet événement incroyable. S’il y a une doublure argentée à venir de cette C’est pour passer du temps ensemble en famille et pour cela nous sommes reconnaissants.

“Nous savons qu’il y a des gens qui risquent leur vie pour nous garder en sécurité, nous voulons nous joindre à vous tous pour leur dire un énorme merci.”

«Global Citizen One World: Together at Home» a été organisée par Lady Gaga pour soutenir les travailleurs de la santé en première ligne pendant la crise actuelle.

Lors de l’événement, Victoria a également exprimé son admiration et son soutien aux professionnels de la santé du monde entier qui luttent contre la pandémie.

Elle a déclaré: “Nos remerciements vont à tous les professionnels de la santé du monde entier qui travaillent si dur pour laisser leur famille aller travailler pour nous protéger et protéger leurs enfants.”

David et Victoria, 46 ans – mariés depuis 1999 – ont également présenté une performance de leur copain de showbiz Sir Elton John.

Avant de se lancer dans une interprétation de “Je suis toujours debout”, Elton a déclaré: “C’est pour tous ceux qui travaillent sur la ligne de front 24/7, merci pour votre humanité. Merci.”

