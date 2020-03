David Beckham fête le 21e anniversaire de son fils Brooklyn

2020-03-04 12:30:07

David Beckham a rendu hommage à son fils Brooklyn pour son 21e anniversaire, admettant qu’il le rend “si fier”.

La star du football à la retraite a célébré l’anniversaire de son aîné, admettant que Brooklyn le rend “si fier” de sa “gentillesse, passion et attention”.

David a écrit: “21e heureux à mon grand garçon … que puis-je dire de plus sur vous, à part que vous êtes devenu le plus bel être humain et que cela rend papa si fier .. Vous êtes gentil, passionné et attentionné et en tant que père c’est ce que tu veux voir chez ton fils … Nous avons eu tellement de bons moments en tant que père et fils ensemble comme soulever des trophées dans tous les endroits où je les ai gagnés et pour moi ça a toujours été mon rêve … Je t’aime buste a le jour le plus étonnant parce que tu le mérites … @victoriabeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven … @brooklynbeckham … (sic) ”

Alors que Victoria a partagé dans son propre article: “Il y a 21 ans aujourd’hui, la plus belle âme est venue au monde et a changé nos vies pour toujours. Sensible, douce, gentille et drôle, vous êtes notre tout … Je t’aime tellement @davidbeckham xxx Joyeux anniversaire @brooklynbeckham (sic) ”

Les frères cadets de Brooklyn, Romeo, 17 ans, et Cruz, 15 ans, ont également profité des médias sociaux pour rendre hommage à leur frère aîné.

Roméo a dit: “Joyeux anniversaire, Brooklyn ne peut pas croire que vous avez 21 ans! J’espère que vous avez une journée incroyable vous aime (sic)”

Et Cruz a partagé: “JOYEUX ANNIVERSAIRE @brooklynbeckham vous aime tellement! Je ne peux pas croire que vous êtes 21 x (sic)”

La petite amie de Brooklyn, l’actrice Nicola Peltz, a félicité le “beau cœur” de son petit ami en lui souhaitant un joyeux anniversaire.

Partageant une photo du couple, elle a écrit: “joyeux anniversaire à l’amour de ma vie … tu as le plus beau coeur que j’aie jamais connu (sic)”

