David Birtwistle dit qu’il voit actuellement quelqu’un, mais ce n’est pas Lydia Clyma

Vers la fin de Too Hot To Handle, il semblait aux fans que David Birtwistle et Lydia Clyma avaient ensemble un avenir prometteur.

Bien qu’ils n’aient pas eu autant de temps que les autres couples pour développer une relation sérieuse à la retraite, le couple a tout de même établi un lien solide qui, selon beaucoup, aurait fini par se transformer en un roman plein.

Trop chaud pour gérer Lydia et David | Netflix

Mais à notre grande consternation, Birtwistle et Clyma ne sortent plus ensemble, mais sont restés de bons amis depuis le tournage de l’émission.

Lydia et David se sont immédiatement mis à la retraite

Après avoir frappé Rhonda et Chloé pendant la retraite, il semblait que tout espoir de trouver l’amour était perdu pour David – jusqu’à ce que Lydia arrive.

À mi-chemin de la saison, la superbe Londonienne a fait ses débuts sur Too Hot To Handle avec deux autres recrues qui n’avaient aucune idée de ce qui leur attendait lors de la retraite sans sexe.

À partir du moment où Lydia est descendue du bateau, il était clair qu’elle et David étaient instantanément attirés l’un par l’autre. David a même admis dans une récente vidéo YouTube qu’il savait immédiatement que Lydia était son type et qu’ils avaient une connexion instantanée.

“Nous nous sommes très bien entendus tout de suite”, a-t-il expliqué dans la vidéo. “La conversation a été facile… nous vibrions vraiment les uns les autres.”

Au fil du temps, il est apparu aux fans que le couple se dirigeait vers une relation légitime et cherchait à continuer sa romance longtemps après la fin de la série.

Tout en restant ensemble semblait le plus prometteur pour David et Lydia, car ils étaient tous les deux du Royaume-Uni – contrairement aux autres couples puissants de la série Sharron et Rhonda, et Harry et Francesca – les choses n’ont étonnamment pas fonctionné pour la paire dans le fin.

David a récemment déclaré à O, The Oprah Magazine que lui et Lydia ne sortaient plus ensemble, mais a ajouté qu’ils restaient de grands amis. «Lydia et moi avons une si belle relation. Elle occupe une place spéciale dans mon cœur », a-t-il déclaré.

Lydia a même dit à Entertainment Tonight qu’elle et David continuaient à avoir des liens étroits et à se voir «tout le temps».

«Je veux beaucoup aller à Los Angeles et voir Madison [Wyborny], Bryce et Harry », a-t-elle partagé. “Je suis très proche de Nicole et David, que je vois tout le temps.”

Le Londonien voit actuellement quelqu’un… en quelque sorte

Alors que beaucoup d’entre nous auraient aimé voir Lydia et David continuer leur relation après Too Hot To Handle, il semble qu’ils soient beaucoup mieux en tant que simples amis.

Quant à leurs statuts de relation actuels, nous ne sommes pas vraiment sûrs de toute l’étendue de la vie amoureuse de Lydia et David.

Bien qu’il ait été spéculé que Lydia a commencé à sortir avec Bryce, la co-star de Too Hot To Handle, après le tournage, cette théorie a depuis été réfutée principalement parce que la native de Los Angeles sort avec sa co-star, Nicole, et depuis plus d’un an maintenant.

Bien qu’elle espère «recommencer à sortir avec intention» un jour prochain, Lydia a déclaré à ET qu’elle était «toujours célibataire AF» et qu’elle reviendrait sur la scène des rencontres une fois la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19) terminée.

David, d’autre part, a récemment révélé qu’il était actuellement hors du marché, mais admet que les choses sont assez compliquées dans sa vie amoureuse en ce moment.

“Um, en ce moment c’est difficile, n’est-ce pas? Nous sommes en lock-out donc je ne peux pas vraiment sortir de la maison autant! ” dit-il à Esquire. “Vous savez, je suis en quelque sorte … je suis dans une position où c’est … peut-être, c’est ce que je vais dire. Je ne peux pas y mettre trop de définition pour le moment. “

Bien qu’il semble que David prenne cette relation lentement, nous espérons vraiment que cette romance finira par fonctionner en sa faveur!