2020-04-26 10:00:08

Peter Frampton a révélé que son défunt ami David Bowie lui avait une fois sauvé la vie lorsqu’un avion dans lequel ils étaient ensemble était rempli de fumée.

David Bowie a une fois sauvé Peter Frampton d’un avion rempli de fumée.

Le rockeur de 70 ans a révélé que lors de la tournée mondiale de Bowie de 1987 “ Glass Spider ” – pour laquelle Frampton jouait de la guitare – David a remarqué de la fumée sortant d’un évent de leur avion privé juste avant le décollage et il a transporté Peter hors de l’avion pour sécurité.

Il a déclaré au journal Sunday Mirror: “Au cours de cette tournée, nous avions des avions privés et, sur un vol, la fumée a commencé à sortir des évents.

“Dave se lève et dit:” Fumée! Fumée! ” Le pilote s’arrête donc et l’agent de bord abaisse l’escalier arrière.

“Je suis dans mon siège et Dave me soulève littéralement de mon siège et me porte dans la chute. Je ne l’oublierai jamais.

“Il aurait pu s’épuiser, mais il voulait s’assurer que j’allais bien. C’était le genre de gars qu’il était avec moi, et en général. C’était un homme adorable.”

Peter et David se sont rencontrés pour la première fois à l’école de Bromley, dans le sud-est de Londres, alors qu’ils n’étaient que des adolescents et Peter a félicité son ami de l’avoir choisi comme musicien de tournée pour lui après qu’il soit tombé dans des moments difficiles.

Écrivant dans ses prochains mémoires, il a déclaré: “David a vu que je devenais cette idole pop déchue. Alors, que pourrait-il faire pour moi? Emmenez-moi dans le monde entier et réintroduisez-moi en tant que musicien.”

David est décédé en 2016 à l’âge de 69 ans après une bataille secrète contre le cancer et Peter lui a rendu un hommage touchant à l’époque.

Il a déclaré: “Je suis en état de choc en entendant ces nouvelles de David. Il était un ami et un mentor très cher pour moi. Il m’a donné de l’aide quand j’en avais le plus besoin. Mes pensées vont à sa femme et à ses enfants en ce jour très triste.”

Mots clés: David Bowie, Peter Frampton

Retour au flux

.