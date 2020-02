David Bromstad travaille sa magie créative sur «Extreme Makeover: Home Edition»

David Bromstad dit à Showbiz Cheat Sheet qu’il s’est lancé dans la conception «au moment où j’ai ouvert les yeux». Il dit qu’il a toujours été dans l’art, toujours dans la créativité.

Essayer de choisir l’un de ses projets préférés, dit-il, est «une question tellement injuste!»

«J’adore tous les projets sur lesquels je travaille pour différentes raisons. C’est comme demander quelle est ma couleur préférée ou si j’étais un parent qui était mon enfant préféré », a-t-il poursuivi. «Ce n’est donc pas une question juste parce que j’aime tout ce que je fais. De la création, au design, à la peinture d’œuvres d’art, à la conception de lignes de meubles, à la recherche de maisons de rêve, j’adore tout!

David Bromstad est sur le prochain épisode de «Extreme Makeover: Home Edition»

Bromstad apparaîtra dans Extreme Makeover: Home Edition de ce dimanche. Il a été appelé pour peindre une pièce pour la famille Holtzclaw.

Le patriarche des Holtclaws est Jeff, un professeur bien-aimé à Covina, en Californie, qui a été victime d’un accident de moto qui l’a laissé dans un fauteuil roulant qui ne rentre pas dans les chambres de ses filles.

Bromstad a voulu créer une pièce qui a un effet apaisant sur la famille.

«Ce que j’ai appris au sujet de la famille, c’est qu’elle menait une vie très chaotique et folle au quotidien. Et que je voulais quelque chose de complètement opposé dans leur intérieur. Ce qui était calme, serein et paisible », a-t-il déclaré à Showbiz Cheat Sheet. “Ils m’ont donc donné le point de départ pour créer une atmosphère de rêve avec ma peinture.”

Le résultat est magnifiquement serein.

Contrairement à la peinture créée par Bromstad, il dit que l’atmosphère de la maison Holtclaw la semaine de la rénovation était «folle !!!»

«Mais fou de la meilleure façon possible. C’était frénétique de tout faire mais avec une telle facilité de calme en même temps. C’est quelque chose que je n’ai jamais expérimenté auparavant, et j’espère le revivre. Toutes ces centaines et centaines de personnes qui se sont réunies pour changer la vie d’une famille ont changé pour toujours. C’était épique! ” Il a décrit.

Cela fait plusieurs années que Extreme Makeover: Home Edition a été diffusé. Il a trouvé une nouvelle maison sur HGTV et, jusqu’à présent, toutes les meilleures parties de l’émission sont toujours là. Bromstad est d’accord.

“Pour moi, la seule chose qui a changé, c’est la distribution et le réseau sur lequel elle se trouve. Il a toujours cette étonnante intégrité de penser d’abord à la famille », a-t-il déclaré.

L’effet ‘Extreme Makeover: Home Edition’ a sur ses designers invités

Tout le monde, Showbiz Cheat Sheet a parlé à ceux qui ont passé une semaine à travailler avec la nouvelle équipe Extreme Makeover: Home Edition a fait écho au même sentiment: c’était une expérience «profonde» qui les a laissés mieux qu’avant. Bromstad n’est pas différent.

«Ma partie préférée était juste de voir tous les amis, la famille, les étrangers et l’équipe de production avec leur cœur et leur corps derrière ce projet. c’était inspirant. Je me suis éloigné d’Extreme Makeover pour devenir une meilleure personne à cause de cela. Cela m’a fait réaliser qu’il y a beaucoup d’amour et d’humanité », a-t-il déclaré.

Extreme Makeover: Home Edition est sur HGTV le dimanche soir à 21 h.

