David Chokachi de Baywatch dit que les pourparlers de redémarrage ont eu lieu

L’acteur affirme également que le film de 2017 a tué la précédente tentative de redémarrage de la série.

David Chokachi pourrait-il retourner à la plage?

Dans une interview avec The Production Meeting Podcast cette semaine, la star de « Baywatch » a affirmé qu’il avait eu des discussions récentes sur le redémarrage de la série des sauveteurs des années 90.

« Juste avant COVID, ils étaient en discussion pour redémarrer l’émission », a-t-il déclaré. « Ils allaient ramener trois des habitués de l’original et je suis l’un d’eux, j’ai découvert, ce qui est cool. »

L’acteur, maintenant âgé de 52 ans, a déclaré qu’il proposait un redémarrage depuis des années et que ce n’était pas la première fois qu’il y avait des discussions sérieuses à ce sujet.

« Je les avais lancés, ils ont redémarré chaque émission des années 90 et je dirais que la moitié d’entre eux étaient des succès. Je me disais: » Pourquoi êtes-vous en retard, pourquoi n’avez-vous pas essayé de frapper? « » a continué. « Ensuite, le film est sorti et le film a écrasé toute idée. CBS allait faire le spectacle, j’ai eu une réunion avec eux, un éclaireur. Ensuite, le film est sorti et à la place, CBS est allé [Magnum PI] cette année. »

Le film de 2017 mettait en vedette Dwayne « The Rock » Johnson, Zac Efron et Priyanka Chopra – avec seulement Pamela Anderson et David Hasselhoff de retour dans des rôles de camée. Le film torride a été sauvage par les critiques et considéré comme un flop aux États-Unis, mais a mieux résisté à l’étranger.

« Ils essaient toujours et de manière créative, est-ce que je veux revenir en arrière et faire ce travail? Pourquoi pas? » ajouta Chokachi. « De nos jours, cette émission pourrait à nouveau exploser en streaming. »

Il a également déclaré qu’il faisait toujours des résidus dans la série originale et qu’il estimait que la série pourrait « retrouver un véritable public ».

« Je pense que cette émission pourrait revenir et retrouver un vrai public », a-t-il ajouté. « Si vous avez le bon jeune groupe d’enfants, de jeunes acteurs avec quelques OG, je suis toujours enraciné pour ça mec. »

CBS n’était pas immédiatement disponible pour commenter. Selon des sources, cependant, le réseau ne fonctionne pas et n’a pas fonctionné sur un redémarrage.

