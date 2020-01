David Foster a organisé l’escapade canadienne du prince Harry et de la duchesse Meghan

2020-01-04 18:30:06

David Foster a aidé à organiser les vacances du prince Harry et de la duchesse Meghan sur l’île de Vancouver, au Canada.

David Foster a aidé à organiser l’escapade canadienne du prince Harry et de la duchesse Meghan.

Le producteur de musique a révélé qu’il avait mis en contact la royale aux cheveux de flamme et son épouse d’actrice – qui est une ancienne amie de l’école de l’épouse de David, Katharine McPhee – avec quelqu’un, qui les avait aidés à organiser leur maison de vacances isolée sur l’île de Vancouver, au Canada.

Il a partagé: «Je me suis senti honoré d’avoir pu aider Meghan là-bas, parce que je suis Canadien et que nous sommes un pays du Commonwealth, nous appartenons à la Couronne. C’est important pour nous, alors j’ai grandi avec ce genre de sentiment .J’étais vraiment heureux de pouvoir les aider à trouver un répit juste pour prendre un peu de temps … Le propriétaire a permis que cela se produise à travers moi, et j’étais heureux de faciliter. Je ne sais pas ce que leur prochain les plans sont, mais je sais que c’était revigorant pour eux de passer un peu de temps d’arrêt. C’est un grand témoignage de ma ville natale de Victoria qu’ils ont pu passer sous le radar pendant si longtemps. ”

Et le chanteur et compositeur était seulement “heureux d’aider” le couple, qui lui et sa femme Katharine étaient “attirés” au moment où il les a rencontrés.

S’adressant à DailyMail.com, il a ajouté: “Katharine est allée à l’école avec Meghan et sa sœur est allée à l’école avec Meghan. Nous avons en fait rencontré Meghan et Harry au jour J à Londres il y a peut-être un an. Immédiatement, nous avons été attirés par eux, comme tout le monde est, et j’étais juste heureux d’aider. J’étais juste heureux grâce à mon ami de faciliter ce que je pouvais pour eux, et il semblait qu’ils se sont bien reposés. C’est une jeune famille moderne. Je suis sûr qu’ils veulent pour équilibrer leur engagement envers la couronne et être une famille 2020. “

Mots clés: David Foster, Katharine McPhee, Prince Harry, Duchesse Meghan

Retour au flux

.