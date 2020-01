David Harbour jaillit sur sa petite amie “ chaude ” Lily Allen

2020-01-20 07:30:05

David Harbor a salué sa petite amie Lily Allen “f *** ing hot” avant que le couple ne se rende aux SAG Awards dimanche soir (19.01.20).

David Harbor a jailli sur sa petite amie “audacieuse, courageuse et juste f *** ing” Lily Allen avant que le couple fasse ses débuts sur le tapis rouge aux Screen Actors Guild (SAG) Awards.

L’acteur de 44 ans – qui a été nominé avec ses co-stars de “ Stranger Things ” pour une performance exceptionnelle par un ensemble dans une série dramatique, ainsi que pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série dramatique pour son interprétation de Jim Hopper dans l’émission Netflix – a partagé une série de photos du chanteur “ Smile ” se préparant pour la cérémonie à leur hôtel avant de se rendre au prestigieux bash à l’auditorium Shrine de Los Angeles dimanche (19.01.20).

Partageant une photo de Lily en train de faire son glam, David a sous-titré la publication sur ses histoires Instagram: “Qui est mon rendez-vous mystérieux pour me faire coiffer et se maquiller dans cette chambre d’hôtel dans laquelle je vis depuis trop longtemps et qui est remplie de” je ne ” t sais quoi de plus ‘truc?’ ”

Il a ensuite partagé un autre instantané de la paire se tenant par la main dans le couloir, ce qui a donné à ses disciples le premier aperçu de l’élégante robe rouge de la star de 34 ans.

Il a écrit: “Qui est le plus beau en rouge?”

Et l’acteur barbu a finalement montré le devant de l’ensemble de Lily et a félicité son partenaire: “C’est vrai, c’est le brillant, beau, impétueux, audacieux, courageux et juste chaud – @lilyallen (sic)”

La paire aimée se fréquente depuis début août, et la star de ‘Hellboy’ a précédemment ironisé sur le fait que la beauté brune a un “cul incroyablement beau”.

Il a dit de Lily: “[I only have eyes for her.] Jusqu’à ce qu’elle se détourne de moi et que je regarde son cul incroyablement beau. ”

Le couple a été aperçu pour la première fois dans le West End de Londres, puis sa relation amoureuse a été confirmée lorsqu’ils ont été vus emballés sur le PDA à New York en octobre.

Le couple a ensuite fait ses débuts sur le tapis rouge lors d’un événement de la Skin Cancer Foundation ce mois-ci, avant d’assister à une fête d’Halloween déguisée en Jack Nicholson de “ The Shining ” et la star de téléréalité Kris Jenner.

Pendant ce temps, il a été affirmé en juillet que Lily s’était inscrite à l’application de rencontres avec des célébrités Raya, après son divorce avec Sam Cooper – avec qui elle avait rompu en 2015 et divorcé en 2018 – et une rupture avec Daniel Lawrence, avec qui elle était sortie pendant trois ans. jusqu’en janvier 2019.

