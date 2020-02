David Letterman s’ouvre sur la meilleure partie de la retraite

Depuis qu’il a quitté The Late Show en 2015, son ancien hôte, David Letterman, a gardé un profil bas. Son programme Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, lui a permis de continuer le travail qu’il aime mais avec un horaire plus détendu.

David Letterman | Dimitrios Kambouris / .

Prendre sa retraite lui a également permis de passer plus de temps avec sa famille et, récemment, Letterman a fait quelque chose qu’il ne fait presque plus: parler publiquement de la retraite.

Voici ce qu’il a dit.

La raison pour laquelle il a quitté la télévision tard le soir

L’ancien animateur de fin de soirée, âgé de 72 ans, a annoncé sa retraite en 2014. Avec les jeunes animateurs de l’émission Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel qui peuplaient la télévision de fin de soirée, Letterman commençait à se sentir déplacé.

Il était l’hôte de The Late Show depuis 1993 lorsque, s’attendant à être couronné hôte de The Tonight Show après le départ de Johnny Carson, la chaise a plutôt été donnée à Jay Leno. À ce moment-là, Letterman a quitté NBC et a sauté sur CBS.

Spectacle tardif avec David Letterman | Jeffrey R. Staab / CBS via .

Il a parlé avec le New York Times en 2015 de son retrait de la scène tardive.

“J’ai 68 ans”, a-t-il déclaré. “Si j’avais 38 ans, je serais probablement encore vouloir faire le spectacle. Quand Jay était en marche, j’avais l’impression que Jay et moi sommes contemporains. Chaque fois qu’il recevait un spectacle à 11h30, il réussissait intelligemment. Et donc je me suis dit: «C’est encore viable – un type plus âgé en costume». Et puis il est parti, et j’ai soudainement été entouré par les Jimmys. »

Spectacle tardif avec David Letterman | John Paul Filo / CBS via .

Letterman a exprimé un peu de déception dans l’interview, à savoir qu’on ne lui avait pas demandé de suggestions sur qui devrait remplir ses chaussures lorsque CBS a nommé Stephen Colbert son successeur.

“Par courtoisie, peut-être que quelqu’un dirait:” Vous savez, nous donnons des coups de pied autour de certains noms. Avez-vous des idées ici? “Mais cela ne me dérange plus maintenant. A l’époque, j’avais pris la décision [to leave] et je me suis dit: “OK, c’est ce qui arrive quand vous prenez cette décision.” “, a-t-il dit.

La série Netflix de Letterman

Trois ans après avoir quitté CBS, Letterman était de retour en 2018 avec une série Netflix, parfaitement intitulée My Next Guest Needs No Introduction (sa phrase la plus répétée de ses derniers jours).

L’émission Web présente un invité par émission pendant une heure et le tout premier invité de Letterman était l’ancien président américain Barack Obama. C’était une première pour les deux hommes car c’était aussi la première interview d’Obama depuis son départ du pouvoir.

Letterman a ensuite présenté des interviews de Kanye West, Tiffany Haddish, Melinda Gates, George Clooney et bien d’autres.

Il a publié une déclaration en 2017 à propos de la série en disant: «Je me sens excité et chanceux de travailler sur ce projet pour Netflix. Voici ce que j’ai appris: si vous prenez votre retraite pour passer plus de temps avec votre famille, consultez d’abord votre famille. Merci d’avoir regardé. Conduire prudemment.”

Letterman dit que c’est la meilleure partie de la retraite

Comme l’a découvert le comédien, il est important de demander d’abord à la famille si elle souhaite passer plus de temps avec vous. Cela peut être particulièrement vrai pour un adolescent. Le père adoré a exprimé le désir d’être meilleur avec son fils Harry, né en 2003 de Letterman et de sa femme, Regina Lasko. Malheureusement, selon Letterman, le sentiment n’est pas entièrement réciproque.

David Letterman avec son fils Harry | ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / . via .

Il a déclaré dimanche aujourd’hui l’année dernière: «La première année, [miss late night]. Vous entrez dans un rythme, donc ça me manque. Mais la meilleure partie est que je peux faire des choses avec mon fils, qui a maintenant 16 ans. »

«Regardez-moi – combien de temps vais-je rester? Je veux être le meilleur ami. Mais il ne veut pas que je sois le meilleur ami. »

“Le plus sûr que je ressens, c’est quand je suis avec mon fils”, a-t-il déclaré.