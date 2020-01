David Schwimmer a dû pousser Ross à sortir avec des femmes non blanches sur des amis

David Schwimmer a dû «faire campagne pendant des années» pour que Ross sorte avec des copines non blanches.

L’acteur, qui a joué le personnage de “Friends” pendant dix saisons, a révélé qu’il était très conscient du manque de diversité de la série.

“Peut-être qu’il devrait y avoir des amis noirs ou des amis asiatiques”, a-t-il déclaré. Le gardien. “Mais j’étais bien consciente du manque de diversité et j’ai fait campagne pendant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur.”

“L’une des premières petites amies que j’ai eues dans l’émission était une femme américaine d’origine asiatique, et plus tard je suis sortie avec des femmes afro-américaines. C’était une poussée très consciente de ma part.”

En effet, parmi les six Amis, Ross était le seul qui semblait sortir sérieusement en dehors de sa course. Sa copine afro-américaine Julie – jouée par Lauren Tom – a duré sept épisodes de la saison 2. Sa petite amie afro-américaine Charlie – jouée par Aisha Tyler – a duré neuf épisodes des saisons 9 et 10 … bien qu’elle ait été présentée à l’émission datant de Matt Joey de LeBlanc.

Alors que “Friends” reste extrêmement populaire 16 ans après sa finale – Netflix a payé 100 millions de dollars pour que ses abonnés aient accès à des rediffusions jusqu’à la fin de l’année dernière – il y a des rapports de jeunes membres du public qui n’ont pas grandi avec le problème de l’émission. avec certains scénarios, certains allant jusqu’à les décrire comme sexistes, homophobes et transphobes.

Mais Schwimmer a défendu le spectacle, insistant sur le fait qu’il était progressif à l’époque.

“Je m’en fiche”, a-t-il dit à propos de la critique. “La vérité est aussi que cette émission a été révolutionnaire en son temps pour la façon dont elle a traité le sexe avec désinvolture, le sexe protégé, le mariage gay et les relations. Le pilote de l’émission était la femme de mon personnage l’a quitté pour une femme et il y avait un mariage gay, de mon ex et de sa femme, auquel j’ai assisté. “

“Je pense qu’une grande partie du problème aujourd’hui dans tant de domaines est que si peu est pris en contexte. Il faut le considérer du point de vue de ce que la série tentait de faire à l’époque. première personne à dire que quelque chose était peut-être inapproprié ou insensible, mais j’ai l’impression que mon baromètre était assez bon à l’époque. J’étais déjà très à l’écoute des questions sociales et des questions d’égalité. “

Il a ajouté: “Il est également intéressant de voir comment la série a géré le judaïsme des personnages. Je ne pense pas que cela ait été bouleversant ou révolutionnaire, mais pour ma part, j’étais heureux que nous ayons eu au moins un épisode où ce n’était pas le cas. juste à propos de Noël. C’était aussi Hanoukka et, même si je jouais du tatou de Hanoukka – j’étais heureux que nous ayons au moins reconnu les différences dans l’observation religieuse. “

Lors de l’interview, l’homme de 53 ans a insisté sur le fait que les six anciens membres de la distribution restent amis, mais a ajouté qu’il était probablement le plus proche de LeBlanc.

“Nous avons tous récemment eu un petit dîner de retrouvailles chez Courteney”, a-t-il expliqué. “Tout le monde dérive et tout le monde a des familles et s’entend donc il y a différentes relations entre les acteurs, mais je suis probablement le plus proche de LeBlanc sur une base régulière. Je suis le seul qui vit à New York.”

