David Schwimmer réagit à la réaction brutale à propos de son commentaire de réveil entièrement noir

De nombreux fans de Friends veulent un renouveau. Cependant, un acteur qui réduit leurs espoirs est David Schwimmer. Il a suggéré que s’il y avait un réveil, cela devrait être différent, mais cela a reçu un contrecoup. Découvrez pourquoi et comment il a répondu.

David Schwimmer a suggéré qu’il devrait y avoir des «amis» entièrement noirs

David Schwimmer | Noam Galai / .

Schwimmer a parlé d’un renouveau de l’émission dans une interview avec The Guardian. Il a dit qu’il ne pensait pas qu’une réunion était possible mais il avait une autre idée.

“Peut-être qu’il devrait y avoir des amis noirs ou des amis asiatiques”, a déclaré Schwimmer. «Mais j’étais bien consciente du manque de diversité et j’ai fait campagne pendant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur. L’une des premières petites amies que j’ai eues dans l’émission était une femme américaine d’origine asiatique, et plus tard je suis sortie avec des femmes afro-américaines. Ce fut une poussée très consciente de ma part. “

Cette suggestion a subi un contrecoup

Beaucoup de gens n’étaient pas contents de découvrir que Schwimmer a suggéré qu’il y ait des amis noirs. C’est parce que Living Single l’a précédé et on pense que Friends s’en est inspiré.

L’actrice Erika Alexander, qui jouait Maxine ‘Max’ Felice Shaw, dans Living Single a tweeté une réponse à l’interview. «Salut @DavidSchwimmer @FriendsTV – r [sic] u [sic] me disant sérieusement que vous n’avez jamais entendu parler de #LivingSingle? Nous avons inventé le modèle! Yr [sic] Bienvenue frere. 😉 David Schwimmer 2 The Guardian: “Peut-être qu’il devrait y avoir des amis noirs ou des amis asiatiques.”

Queen Latifah a déjà parlé des liens entre les émissions du Late Late Show avec James Corden. «C’était intéressant parce que lorsque Living Single est sorti, peu de temps après, Warren Littlefield, qui était président de NBC – ils lui ont demandé s’il pouvait avoir une émission à la télévision, l’une des nouvelles émissions, laquelle serait-ce? Et il a dit: Vivre seul. C’était dans le journal, puis la prochaine chose que vous savez, voici les amis », a-t-elle déclaré.

Schwimmer a dit qu’il ne voulait pas “manquer de respect”

L’acteur répond maintenant au contrecoup de sa suggestion sur Twitter. Il a expliqué ce qu’il voulait dire par son commentaire.

“Je ne voulais pas laisser entendre que vivre célibataire n’existait pas ou n’était pas venu avant Friends, ce que je savais”, a lu sa déclaration. «J’étais fan de Living Single, et je n’impliquais pas que Friends était le premier du genre.»

L’acteur a ajouté qu’il ne savait pas qu’il y avait un lien entre Living Single et Friends. «À ma connaissance, Friends (qui est sorti un an plus tard) s’est inspiré de [series creators] Marta [Kaufmann] & David [Crane]Propre vie et le cercle d’amis vivant à New York dans la vingtaine. S’il était basé sur le fait de vivre seul, vous devriez leur demander », a déclaré la déclaration. «Il est tout à fait possible que Warner Brothers et NBC, encouragés par le succès de Living Single, aient donné le feu vert au pilote Friends. Honnêtement, je ne sais pas, mais semble probable! Si tel est le cas, nous sommes tous redevables à Living Single d’avoir ouvert la voie. »

L’acteur a ensuite ajouté: «Quoi qu’il en soit, si ma citation a été prise hors contexte, elle est à peine sous mon contrôle. Je vous assure que je ne voulais pas manquer de respect. »