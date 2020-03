Davina McCall se souvient d’une surdose de drogue

2020-03-08 09:30:04

Davina McCall a été transportée d’urgence à l’hôpital à la suite d’une surdose de drogue dans la vingtaine et a réalisé qu’elle devait “se nettoyer ou mourir”.

Davina McCall a été transportée d’urgence à l’hôpital à la suite d’une surdose de drogue dans la vingtaine.

La présentatrice de 52 ans – qui a parlé ouvertement de sa lutte contre la dépendance à l’héroïne dans le passé – savait qu’elle devait “se nettoyer ou mourir” lorsqu’elle a atteint son point le plus bas après s’être tournée vers les stupéfiants pour essayer de “s’échapper” d’elle-même. .

S’adressant à un groupe d’adolescentes lors du lancement de la Journée internationale de la femme du journal The Sun on Sunday, elle a déclaré: “La drogue m’a emmenée dans un endroit très, très, très sombre et, une nuit, j’ai fait une overdose.

“C’était très effrayant car c’était une surdose très progressive. J’avais pris un cocktail de médicaments, parce que je ne voulais pas me sentir normal.

“J’essayais constamment de m’échapper – j’étais comme un fruit pourri de l’intérieur.

“Alors j’ai pensé:” Eh bien, je vais juste prendre un valium “, et la prochaine chose que j’ai su que je me suis réveillé à l’hôpital. Au plus bas point, quand j’étais rempli de haine de soi, c’était littéralement un cas de” se nettoyer ou mourir “.”

Après son surdosage, Davina s’est tournée vers les réunions de Narcotiques Anonymes – auxquelles elle participe encore occasionnellement – et a cessé de consommer de la drogue dans l’année, ce qui l’a aidée à changer sa vie.

Elle a dit: “J’étais la personne que les gens auraient traversée pour éviter. J’ai commencé avec le cannabis et j’ai continué à devenir une héroïnomane.

«Cela a fini par m’emmener dans les endroits les plus sombres et les plus sombres. Je me suis donné le pouvoir de changer ma situation, j’ai pris une décision consciente que je pouvais me changer. pour toujours.”

L’ancien présentateur de «Big Brother» a tiré de nombreuses «leçons» précieuses des réunions.

Elle a poursuivi: “Quand je suis allée à ces réunions, je me suis dit:” C’est propre ou tu meurs “.

“Dans toutes les situations dans lesquelles j’entre maintenant, j’utilise les leçons que j’ai apprises lors de ces réunions

“J’ai appris à travailler dur … au début de ma convalescence mais plus tard j’ai pris avec moi les leçons que j’avais apprises et les ai canalisées dans mon travail.

“Et ici, je parle aux gens et vous voudrez peut-être apprendre quelque chose de ce que j’ai dit.”

Mots clés: Davina McCall

Retour au flux

.