‘Dawson’s Creek’ et 5 autres émissions de télévision de la WB en streaming sur Netflix et Hulu en ce moment

Avant de fusionner avec UPN et de former The CW, The WB nous a donné certaines de nos émissions de télévision préférées. En fait, nous regardons toujours de nombreuses émissions diffusées sur le réseau lorsque nous nous sentons particulièrement nostalgiques. Continuez à lire pour découvrir les programmes de The WB qui ont trouvé leur chemin vers Netflix et Hulu, y compris Dawson’s Creek.

‘Buffy contre les vampires’

Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) combat des vampires et d’autres forces du mal dans Buffy contre les vampires. Le programme a débuté en mars 1997 et a duré 7 saisons avant que le public ne dise au revoir à Buffy en 2003.

Première émission à succès de la WB, la série a encore un grand nombre de décennies consacrées après sa première diffusion.

Regardez chaque épisode de Buffy contre les vampires sur Hulu.

«Dawson’s Creek»

Un des drames pour adolescents les plus populaires des années 90 et du début des années 2000, Dawson’s Creek a présenté au monde les personnages de Dawson Leery (James Van Der Beek) et de ses amis, Joey Potter (Katie Holmes) et Pacey Witter (Joshua Jackson).

Les trois personnages nous ont donné l’un des triangles d’amour télévisés les plus populaires de la journée qui reste un sujet brûlant parmi les fans toutes ces années plus tard. Présentée en 1998, Dawson’s Creek a duré six saisons avant de se terminer en 2003. Michelle Williams, Busy Philipps et Kerr Smith ont également joué dans la série.

Dawson’s Creek est disponible en streaming sur Hulu.

«7th Heaven»

Créé par Brenda Hampton, 7th Heaven a suivi le ministre, Eric Camden (Stephen Collins), et sa femme, Annie (Catherine Hicks), alors qu’ils élevaient leurs sept enfants joués par Beverley Mitchell, Barry Watson et Jessica Biel, entre autres. La série a fait ses débuts en 1996 sur The WB et a duré 11 saisons avant de se terminer en 2007.

Regardez les 243 épisodes de 7th Heaven sur Hulu.

«Gilmore Girls»

Gilmore Girls nous a donné l’un de nos duos fictifs préférés mère-fille, Lorelai (Lauren Graham) et Rory (Alexis Bledel) Gilmore. Créée par Amy Sherman-Palladino, Gilmore Girls s’est fait connaître pour ses personnages rapides et ses références à la culture pop.

L’émission a duré sept saisons de 2000 à 2007 et est revenue pour un renouveau Netflix en 2016.

Gilmore Girls, à la fois la série originale et le renouveau, sont disponibles sur Netflix.

«Smallville»

Clark Kent (Tom Welling) a dû apprendre à exploiter ses pouvoirs tout en gardant ses capacités cachées à Lex Luthor (Michael Rosenbaum), qui deviendrait plus tard son adversaire et Lana Lang (Kristin Kreuk), la fille sur laquelle il avait le béguin. Le spectacle de super-héros s’est avéré être un grand succès pour The WB, s’étalant sur 10 saisons de 2001 à 2011.

Regardez chaque épisode de Smallville sur Hulu.

‘Charmé’

Créée par Constance M. Burge et produite par Aaron Spelling, Charmed a été créée le 7 octobre 1998. À propos de trois sœurs qui se trouvaient être des sorcières, Charmed a suivi Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) et Phoebe Halliwell (Alyssa Milano) alors qu’ils apprenaient à utiliser leurs pouvoirs pour combattre le mal. L’émission a duré 8 ans, 8 saisons et 178 épisodes avant de disparaître en 2006.

Regardez toute la série sur Netflix.

Nous espérons que Felicity, Everwood et d’autres émissions de The WB arriveront bientôt à Netflix ou à Hulu!