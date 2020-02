Dax Shepard a envoyé les emojis d’aubergines de maman de Kristen Bell

2020-02-25 09:30:06

Kristen Bell a révélé que son mari Dax Shepard a accidentellement flirté avec sa mère par SMS quand il lui a envoyé des emojis très suggestifs.

Dax Shepard a accidentellement flirté avec la mère de Kristen Bell.

L’actrice de 39 ans a révélé que son mari avait eu une mésaventure d’emoji quand il envoyait un SMS à sa mère et a fait une grosse erreur en envoyant une icône très suggestive au lieu d’un “visage souriant” innocent.

S’exprimant sur l’épisode de mardi (25.02.20) du “Ellen DeGeneres Show”, elle a ri: “Elle a envoyé un SMS qui disait:” Soyez là à 11 heures. J’ai hâte de vous voir ce soir “.

“Il voulait répondre” visage souriant, visage souriant, visage souriant “, mais à la place, il répond” aubergine, aubergine, aubergine “.

“Au moment où vous ajoutez un emoji d’aubergine, toute l’histoire a changé.”

Pendant ce temps, la star de “ Frozen 2 ” a récemment admis qu’elle ne pensait pas qu’elle serait mariée à Dax maintenant s’ils s’étaient rencontrés cinq ans plus tôt, car leurs chemins se sont croisés exactement au bon moment.

Elle a dit: “Je pense que c’est avec qui vous choisissez de le faire fonctionner. Je ne pense pas que vous pourriez jamais trouver votre âme sœur si vous n’êtes pas prêt. Je ne sais pas si je pense que les âmes sœurs existent.

“Nous serions un titre de tabloïd [if we married before]. Nous nous sommes rencontrés au moment où nous évoluions tous les deux vers un endroit où c’était «D’accord, quels sont les résultats que je veux dans ma vie? … Je pense que vous devez passer par votre propre évolution personnelle pour y arriver. ”

Kristen – qui a épousé Dax en 2013 et a des filles Lincoln, six ans, et Delta, quatre ans, avec lui – a rencontré son futur mari pour la deuxième fois deux semaines après leur première rencontre, et a commencé à voir le potentiel d’une relation amoureuse après seulement ne pas ressentir d’étincelle précoce.

Elle a expliqué: “Deux semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés lors d’un match de hockey … nous nous sommes vus … avons commencé à flirter. Puis un jour après cela, j’ai reçu un texto qui dit:” Salut, je m’appelle Dax. J’ai violé votre vie privée et obtenu votre numéro de Shauna. Que pensez-vous de cela?

“Et je me disais:” Excusez-moi? Vous semblez stimulant. ” Il est tellement audacieux et c’était mon genre de personne. J’étais comme, d’accord, en commençant par une très bonne blague qui me fait sentir, comme des papillons. Je suis tombé amoureux de lui bien avant qu’il ne tombe amoureux de moi. “

Mots clés: Dax Shepard, Kristen Bell

Retour au flux

.