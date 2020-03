Dax Shepard a une fois Sexted sa maman de Kristen Bell

Kristen Bell est devenue une chérie de la télévision ces dernières années. Son émission, The Good Place, est que les fans de comédie ne savaient même pas ce dont ils avaient besoin. C’est drôle et frais, avec une prémisse complètement originale. Les personnages, joués par des grands comme Bell, Jameela Jamil et Ted Dansen, volent absolument le cœur des téléspectateurs.

Ce n’est pas le rôle de Bell. Elle est bien connue des fans depuis un moment. La chose préférée de tout le monde à propos de Bell est sa relation avec Dax Shepard, une triple menace hollywoodienne: c’est un acteur, un écrivain et un réalisateur qui a une sérieuse séquence amusante.

Kristen Bell et Dax Shepard sont des objectifs de relation

Dax Shepard et Kristen Bell | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Bell et Shepard sont tous les deux si drôles, donc ils semblent être le match parfait. Le plus drôle, c’est que leur relation ne s’est presque jamais produite. Bell a été fiancée à Kevin Mann en 2007 avant de commencer à sortir avec Shepard.

Mann et Bell n’ont pas fonctionné. Elle a commencé à sortir avec Shepard plus tard cette année-là. Si elle avait épousé Mann, Shepard et Bell ne se seraient probablement jamais réunis.

Ils ont été fiancés trois ans plus tard, en 2010. Ils se sont mariés trois ans plus tard, en 2013. Ils ont passé six ans à sortir ensemble et à se fiancer, et cela semble avoir porté ses fruits. Aucun des deux ne s’est précipité dans cette relation, et ça se voit. Ils vont toujours fort aujourd’hui, et maintenant ils ont ajouté deux petites filles au mélange.

Shepard et Bell ont deux filles. Lincoln, 6 ans, puis Delta, 5 ans.

Dax Shepard a une fois accidentellement fait sexto la maman de Kristen Bell

Shepard et Bell sont tous deux des comédiens. Alors naturellement, des choses drôles finissent par leur arriver. Récemment, Bell a parlé à Ellen DeGeneres d’une telle antiquité. Apparemment, Shepard a accidentellement fait sexto sa belle-mère, Lorelei Bell.

Lorelei venait pour une visite et a envoyé un texto à Shepard pour lui faire savoir à quelle heure elle arriverait. Selon Bell, le texte de sa mère était totalement innocent.

Bell a raconté: “Elle venait en ville et envoie un texte du type” Soyez là à 11 heures. “Et envoie ensuite autre chose qui dit:” J’ai hâte de vous voir ce soir. “»

Cette dernière ligne aurait pu être lue de plusieurs façons, mais Lorelei ne voulait rien dire. Shepard le savait et tenta de répondre par quelque chose de tout aussi innocent.

Bell a dit: “Il voulait répondre” visage souriant, visage souriant, visage souriant “. Et à la place, il répond,” aubergine, aubergine, aubergine “. Quand il l’a fait, il est allé,” Huh! Oh non! J’ai fait une énorme erreur. “Et je me suis dit” Quoi? “”

Oui, Shepard a envoyé un texto à sa belle-mère, l’émoji incroyablement sexuel d’aubergine. Lui et sa femme ont paniqué, mais heureusement, Lorelei ne savait pas ce que signifiait l’aubergine. Bell a pu voir l’humour en elle, et leur relation a vécu pour voir un autre jour.

Le travail fait travailler la relation de Kristen Bell et Dax Shepard

Tout le monde veut avoir ce que Bell et Shepard ont ensemble. On leur demande tout le temps de partager leur secret pour une excellente relation. Shepard a fait exactement cela dans une interview avec Us Weekly il y a quelques années.

Malheureusement, il n’y a pas de recette secrète pour une bonne relation. Ce que Shepard et Bell n’ont pas de magie. C’est quelque chose qu’ils ont gagné en travaillant dur.

Shepard et Bell travaillent constamment sur leur relation. Ils voient même un professionnel pour les aider à développer leurs compétences en communication.

Selon Shepard, n’importe qui peut avoir ce que lui et sa femme ont. Il a dit: “Ma seule crainte est que les gens nous voient et pensent,” Oh, je dois juste trouver ma Kristen Bell. “Ce n’est pas vrai. Vous trouverez votre Kristen Bell, mais devinez quoi, maintenant le travail commence. [Relationships] sont à forte intensité de main-d’œuvre. Si vous voulez qu’elles durent, elles nécessitent beaucoup de main-d’œuvre. »

Considérant à quel point Shepard et Bell semblent heureux ensemble, ce travail acharné en vaut la peine. Ils sont devenus l’un des couples préférés du divertissement, et j’espère qu’ils le resteront.