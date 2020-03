Dax Shepard et Ed Norton Feud pour avoir joué Joe Exotic de Tiger King

Hollywood semble être complètement épris de “Tiger King” – tout comme le reste d’entre nous se sont enfermés pendant la coronavirus lockdown – comme les acteurs réclament d’être castés dans une version long métrage du documentaire Netflix.

Dax Shepard et Ed Norton n’étaient que deux des poids lourds de la célébrité prêts à jeter leur chapeau dans le ring pour jouer l’éleveur de gros chats plus grand que nature, Joe Exotic, et ils se sont hilarement attaqués sur les médias sociaux pour voir qui obtiendrait les premiers dibs.

“Si je ne suis pas interprété comme Joe Exotic dans le biopic éventuel, Hollywood est brisé”, a tweeté Shepard mercredi. Un jour plus tard, Norton a répondu: “Hum, écarte-toi, mon pote. Tu es trop jeune et chamois et tu le sais.”

“Tu pourrais probablement retirer Maldonado encore, en fait. Ça ne serait pas amusant?” a ajouté la star de “American History X”, faisant référence à l’un des maris d’Exotic, Travis Maldonado, de la série True-crime, qui … eh bien, nous ne donnerons aucun spoilers.

Shepard a ensuite visé, alors qu’il faisait allusion aux extrêmes auxquels il irait en canalisant le gardien de zoo flamboyant, un peu comme Christian Bale dans “The Machinest” de 2004, où l’acteur anglais aurait perdu 60 livres pour le rôle.

“Je vais aller ‘Machinest’ pour ça”, at-il répliqué à Norton.

À ce stade, Justin Long intervint, postant “Et si @JimGaffigan joue Baghavan ‘Doc’ Antle, vous pouvez vous asseoir les uns à côté des autres aux Oscars!”

“Super casting. Et @channingtatumas mon premier mari édenté”, a plaisanté Shepard, offrant au vétérinaire “Magic Mike” de jouer la pression principale d’Exotic, John Finlay.

Dane Cook, cependant, a essayé d’assurer à tout le monde que le casting était dans la boîte comme il l’a écrit, “J’ai déjà demandé, mais je suis sûr qu’il y a un rôle de méchant qui me soutient, nous pourrions vous impliquer. #Howdareyou.”

Mais Shepard les a peut-être tous emportés quand il a partagé un cliché fantastique d’Exotic étreignant un tigre avec le visage de l’acteur photographié.

“C’est un excellent premier pas”, a-t-il expliqué.

La bataille épique sur Twitter intervient après la nouvelle que Kate McKinnon jouera l’ennemi juré d’Exotic, Carole Baskin, pour une série limitée sur Netflix. La star de “SNL” a dû savoir que la saga intense ferait baver Hollywood, car elle a acheté les droits de l’histoire l’année dernière.

Même la star de “The Bachelor”, Nick Viall, s’est mêlée à la frénésie du casting, alors qu’il répondait à un tweet suggérant que Steve Carell, Annette Benning, Tim Robbins, Dave Bautista et Mick Jagger fassent partie du coup sûr.

“Laisse-moi comprendre … Je suis dans Throuple avec Steve Carell et Dave Baustista? Où dois-je signer?”

Hollywood, c’est votre décision.

