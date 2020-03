Dax Shepard voulait vraiment un Prenup avec Kristen Bell mais a finalement dit «non»

En ce qui concerne les couples de célébrités, peu sont plus transparents et ouverts avec leurs fans et dans des interviews comme Kristen Bell et Dax Shepard. Le couple a commencé à parler quand ils se sont rencontrés lors d’un match de hockey, et bien que Bell ait dit que ce n’était pas un coup de foudre, ils l’ont fait assez rapidement.

Quand ils se sont rencontrés, Shepard a eu plus de succès que Bell, mais elle l’a depuis dépassé en renommée et en valeur nette – un développement avec lequel Shepard est complètement en paix.

Kristen Bell et Dax Shepard n’ont pas de contrat de mariage

Bell et Shepard se sont rencontrés en 2007. Shepard a proposé en 2009, alors qu’il ne croyait pas auparavant au mariage. Ils ont fait un choix; cependant, de s’abstenir de se marier jusqu’en 2013, lorsque la lutte pour l’égalité du mariage a finalement été gagnée en Californie. Ils ont eu un petit mariage au palais de justice et n’ont pas opté pour un accord prénuptial.

Shepard a été honnête au sujet de ses sentiments initiaux concernant l’obtention d’un contrat de mariage lors d’une entrevue avec Conan O’Brien en 2018. À l’époque, dit-il, il gagnait plus d’argent que Bell et possédait sa propre maison, alors il voulait «vraiment vraiment» un contrat de mariage , mais a finalement dit non lorsque Bell a demandé.

Quand O’Brien a demandé pourquoi il n’avait pas dit oui à un contrat de mariage, même s’il le voulait, Shepard a répondu: «Parce que quelque chose de bien m’a envahi pour une fois et j’ai pris la bonne décision.»

Shepard avait pris de mauvaises décisions avec Bell dans le passé, à savoir rompre avec elle très tôt dans la relation parce qu’il n’était pas sûr d’être au même endroit que son engagement. Quelques jours plus tard, il s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur et que les deux étaient ensemble depuis qu’ils se sont réconciliés.

Bell n’a aucun ressentiment à l’égard de la rupture et, au contraire, l’a appréciée. Elle sentait que cela signifiait qu’il la respectait trop pour jouer avec ses sentiments.

Kristen Bell gagne maintenant plus d’argent que Dax Shepard

Kristen Bell | Christopher Polk / . pour les People’s Choice Awards

À l’heure actuelle, la valeur nette estimée de Bell est de 20 millions de dollars, tandis que celle de Shepard est d’environ 12 millions de dollars. Non seulement Bell a écrasé sa carrière télévisuelle en tant que personnages principaux de The Good Place et de Veronica Mars, désormais terminée, mais elle est la voix d’Anna dans les films gelés.

Shepard trouve son propre succès avec son podcast populaire Armchair Expert. L’émission compte plus de 183 épisodes et compte où Shepard interviewe des célébrités sur le «désordre d’être humain». L’émission était auparavant animée avec l’actrice Monica Padman, qui est devenue co-animatrice de la nouvelle émission dérivée du podcast, Monica & Jess Love Boys.

Shepard n’est pas du tout gêné par le succès de sa femme et a même plaisanté avec O’Brien à propos du manque de contrat de mariage: “Mais la blague est maintenant sur elle parce qu’elle a beaucoup plus de succès que moi et a beaucoup plus d’argent que moi”, il sourit et ajoute malicieusement, “ou elle?”

Kristen Bell et Dax Shepard ont démarré une entreprise ensemble

Bell et Shepard ont deux enfants ensemble: Delta et Lincoln. Le couple, et Bell, en particulier, ont passé beaucoup de temps et d’énergie à rechercher les produits qu’ils utilisent sur ou autour de leurs enfants pour s’assurer qu’ils sont sûrs et durables.

À un certain moment, ils ont réalisé que cela ne suffisait pas. Bien sûr, en tant que célébrités riches vivant en Californie, elles pouvaient être sûres qu’elles avaient les meilleurs produits pour leurs enfants, mais qu’en est-il de tout le monde? Cue: Bonjour Bello.

Bell et Shepard ont cofondé Hello Bello avec un seul objectif en tête: fournir des produits haut de gamme pour tous. En s’associant à Walmart et en commençant à plus grande échelle la production de leurs produits naturels pour bébés, ils affirment que leurs produits sont un tiers moins chers que les autres produits pour bébés haut de gamme. Bonjour Bello est spécialisé dans ce que l’on appelle les «lotions et potions», qui comprennent les couches, les lingettes, la crème solaire, les insectifuges et les produits connexes.