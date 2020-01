Dax Shepard ‘Went on a Date’ avec Brad Pitt – Ellen

Dax Shepard vécu tous nos rêves en allant à un rendez-vous avec l’amour de sa vie.

Et non, nous ne voulons pas dire sa femme, Kristen Bell. Nous voulons dire Brad Pitt.

Arrêter par “Le spectacle Ellen DeGeneres” Mardi, Dax a remercié l’hôte pour ses efforts pour faciliter la bromance des acteurs, puis a continué pour lui parler de leur rendez-vous “Pretty Woman” qui a suivi.

Shepard a été l’hôte de DeGeneres il y a quelque temps, et au cours de cette émission, les producteurs ont surpris l’acteur avec un clip d’Ellen disant à Brad Pitt que Dax Shepard avait un “béguin” pour lui. À la surprise de Dax, l’écrasement a été réciproque.

“Je n’en ai toujours pas fini”, a-t-il dit à Ellen Tuesday, toujours rayonnante. “Comme, quand je le revois, je n’en ai plus fini.”

“Tout d’abord, un geste dangereux pour vous de faire une surprise pendant que j’étais hôte, parce que, comme je l’ai appris, il y a beaucoup de boules dans l’air ici, d’accord? Vous jonglez très rapidement”, dit-il m’a dit. “Et vous êtes frappé par quelque chose comme ça – l’amour de votre vie vous dit que ce n’est pas non plus récompensé; en fait, il vous aime en retour – c’est bouleversant!”

“Mais j’ai continué et nous avons terminé le spectacle et j’ai fait atterrir l’avion, mais”, a-t-il ajouté avec un sourire, “j’ai eu un rendez-vous avec lui.”

Dax a assuré une Ellen sceptique et un public rugissant qu’il “ne plaisantait pas”.

“À la manière de Brad Pitt, c’était spectaculaire”, a expliqué Shepard à propos de la sortie. “Nous avons pris un hélicoptère – vous pensez que je mens – nous avons emmené un hélicoptère sur une piste de moto. Nous aimons tous les deux faire de la moto. Et nous avons tous les deux fait une petite escapade sur cette piste de moto. Je me sentais comme” Jolie Femme.’ Je me sentais comme Julia Roberts dans “Pretty Woman”. J’attendais qu’il dépose cet hélicoptère sur Rodeo et laisse-moi aller dans un de ces magasins avec sa carte de crédit! Si cela s’était produit, cela ne m’aurait pas surpris. C’était si incroyable. “

Comme si nous avions besoin de plus de raisons d’être jaloux de cette escapade, Shepard a déclaré que Pitt était “tout ce que vous espérez”, y compris “un guerrier sur deux roues”. Il n’a qu’une seule demande pour leur deuxième rendez-vous: moins de vêtements.

“Lorsque vous conduisez des motos, vous êtes en cuir de la tête aux pieds, donc je ne voyais pas de trapèze, pas d’abdos”, a expliqué l’acteur. “Donc, la prochaine date, je l’espère, sera dans une sorte de communauté de plage où nous pourrons patauger un peu, vous savez?”

Regardant directement dans la caméra, Dax a dit: “Brad, allons à la plage, mon ami.”

Nous serions ravis de le voir.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Meilleures Instas de Célébrités de la Semaine

Instagram

Emilia Clarke accueille le plus beau chiot nommé Super Ted