Daymond John Slams de “Shark Tank” rapporte qu’il a essayé de vendre des masques N95 à des prix gonflés et que les fans se sont ralliés

Daymond John d’ABC’s Shark Tank est connu pour son empire vestimentaire FUBU et ses investissements élevés dans l’émission de téléréalité à succès. Également partisan de redonner et d’aider les autres, John est souvent l’un des premiers à négocier des accords avec une composante caritative.

Les fans de John ont rapidement rejeté les rumeurs selon lesquelles la star de Shark Tank était accusée d’avoir évalué les masques N95 convoités en Floride au milieu de la crise des coronavirus. Le magnat de la mode s’est immédiatement rendu sur Instagram pour claquer l’histoire salace et présenter personnellement les faits.

Daymond John de «Shark Tank» | Michael Loccisano / .

Daymond John appelle Miami Herald

La mêlée a commencé le 22 avril lorsque le Miami Herald a annoncé que John avait tenté de conclure un accord qui vendrait à l’État de Floride 1 million de masques N95 pour 7 $ chacun. L’investisseur millionnaire n’a pas perdu de temps pour réprimer les accusations.

“L’histoire du Miami Herald d’aujourd’hui et les rapports ultérieurs sont faux, inexacts et montrent un mépris total et téméraire de la vérité”, a déclaré John dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

La star de Shark Tank a ensuite décrit ses actions. “Permettez-moi d’être clair”, a-t-il déclaré. «Des rapports appropriés auraient montré que je n’ai pas fixé de prix et que mon équipe a travaillé avec l’État de Floride pour: 1. Sauver des vies 2. Aider à contrôler la quantité écrasante d’offres EPI entrantes en fonction de mon expertise de fabrication et les guider sur la meilleure façon faites-le 3. Jouez un rôle central pour arrêter les hausses de prix et identifier avec succès la fraude et le vol potentiels de produits EPI pour protéger les fonds des contribuables. »

«Les États n’ont pas été mis en place pour contrôler et exploiter les chaînes d’approvisionnement mondiales et l’approvisionnement», a poursuivi le communiqué de John. «De nombreux États ont été contraints de transférer aveuglément de l’argent à des parties néfastes du monde entier et n’ont finalement jamais reçu de produit correct ou sûr.»

La star de «Shark Tank» espérait aider les citoyens de Floride

John a spécifiquement décrit les étapes de son entreprise pour aider l’État de Floride. “Mon entreprise servait d’intermédiaire pour contrôler les nombreux distributeurs 3M et protéger les contribuables de Floride, tout en établissant des protections d’entiercement qui permettaient à l’État de faire preuve de diligence raisonnable avant de finaliser son achat de masques”, écrit-il.

Le propriétaire de la FUBU a conclu sa déclaration par une vive réprimande adressée au Miami Herald et à leurs reportages inexacts.

«Notre système a fait exactement ce qu’il était censé faire. Aucun argent n’a été dépensé et chaque sou des contribuables est resté en sécurité. Nous continuerons à travailler avec les agences gouvernementales appropriées à ce titre », a déclaré son communiqué. «La caractérisation de mon travail par le Miami Herald ne tient absolument pas compte de cela. Au lieu de cela, il opte pour une déformation grossière de la vérité dans un effort aveugle pour créer des titres éclaboussants pour tromper les lecteurs. »

Jared Moskowitz, directeur du Florida Department of Emergency Management, a publiquement soutenu la déclaration de John sur Twitter. “Merci @TheSharkDaymond d’avoir essayé de m’aider à sauver des vies”, a tweeté Moskowitz avec la déclaration de John. «Je soutiens la déclaration ci-dessous. Nous continuerons de faire tout notre possible pour aider nos médecins et nos infirmières, les héros en première ligne.

Les fans se mobilisent pour soutenir le propriétaire de FUBU

Après que John a publié sa déclaration, les réponses à l’appui de l’investisseur Shark Tank ont ​​afflué. “Vous aurez toujours notre confiance et notre soutien”, a écrit un abonné Instagram. «Vous êtes la personne la plus gentille qui soit réelle, humble, terre à terre. Nous croyons en toi. Toujours et à jamais.”

“Reportage irresponsable par le Miami Herald”, a publié un autre dans des critiques à l’encontre du média de Floride. “Les fausses nouvelles sont une injustice pour les gens qui essaient de faire la bonne chose pour les autres.”

“Merci pour votre service 🙌 à nos travailleurs de première ligne”, a commenté un autre fan.

Les fans de John ont peut-être rapidement exprimé leur défense du magnat de la mode en raison de ses nombreuses initiatives philanthropiques. En aidant les entrepreneurs mal desservis et en encadrant les jeunes hommes de couleur grâce à des programmes tels que l’initiative du président Obama, My Brother’s Keeper, John tend souvent la main à ceux qui recherchent des conseils.

L’investisseur Shark Tank a également été actif sur les médias sociaux, donnant des conseils aux propriétaires de petites entreprises sur la façon de rester à flot pendant la crise du COVID-19. Si l’histoire de John est une indication de son personnage, il est facile de voir pourquoi il a une base de fans si massive et fidèle.