Dayna Kathan des règles de Vanderpump ne sort pas avec Max Boyens et parle de Scheana Shay

Dayna Kathan’s romance naissante avec le directeur général de TomTom Max Boyens est devenu un scénario sur “Règles de Vanderpump,” après avoir fait ses débuts sur la saison 8 de la série Bravo.

Mais le nouveau venu a déclaré à TooFab qu’ils n’étaient plus un article, expliquant que les téléspectateurs pourront voir quand et comment les choses se sont déroulées vers le sud au fil de la saison.

Dayna nous a également informés de sa relation avec Scheana Shay après les excuses apparentes de ce dernier à Pride.

Admettant qu’elle était fan de la série à ses débuts, “jamais dans un million d’années”, Dayna pensait-elle qu’elle allait bientôt appeler ces gens ses collègues.

“J’avais regardé les premières saisons mais je n’ai pas regardé les dernières parce que je n’avais surtout pas de câble”, nous a-t-elle expliqué. “Par exemple, j’ai déménagé en Californie et je me suis dit:” Eh bien, c’est une dépense que je n’aurai pas en ce moment. ” Donc je ne l’avais pas vraiment regardé, mais oui, j’ai adoré le spectacle, j’ai adoré les gens. “

La “forte personnalité” du débutant a conquis de nombreux fans, mais elle dit qu’elle a également gagné quelques ennemis.

“Avec le sucré viendra toujours l’aigre, mais je pense que pour la plupart, j’ai eu une réponse assez positive, et j’en suis vraiment reconnaissante”, a-t-elle déclaré. “Mais comme, j’ai une personnalité très forte, donc je me suis lancé en pensant que la plupart des gens vont me détester, donc voir des gens comme moi a été cool, mais il y a encore des connards.”

“Dans ma vie personnellement, j’ai traversé une merde vraiment horrible”, a-t-elle ajouté, expliquant que c’est pourquoi elle ne “transpire pas les petits trucs. J’ai toujours été une personne forte. J’ai été intimidée vraiment mal en huitième” J’ai été cette enfant douce et pétillante et je viens de traverser cette année vraiment difficile, et cela m’a sérieusement endurci et m’a beaucoup appris et vraiment porté tout au long de ma vie. Je ne suis tout simplement pas un paillasson. “

C’est exactement comme ça qu’elle a géré le conflit avec Scheana, une émission OG et victime elle-même d’intimidation. Dayna a déclaré que les deux avaient “bouclé la boucle, mais nous n’avons pas encore filmé les retrouvailles, donc je suis un peu nerveux pour cela.” Nous savons tous comment cela peut aller.

Les fans ont récemment vu Lisa Vanderpump demandez à Scheana si elle était jalouse de Dayna, ce qui a provoqué une réponse étonnamment défensive et émotionnelle de la première. Dayna sortait non seulement avec son ex (Max), mais certains téléspectateurs pensaient également que Scheana était intimidée par la nouvelle fille.

“Scheana a juste un moyen de faire tourner les choses, et je pense qu’elle est toujours très soucieuse de sauver la face, alors elle va dévier à tout prix”, nous a expliqué Dayna. “C’était bien. C’est son mécanisme de défense. Mais je crois que Lisa et tous les autres autour de nous étaient comme appeler un chat un chat. Comme, vous êtes jaloux, alors possédez-le et continuez.”

“Quand elle dit plusieurs fois que je l’ai” contrariée “, elle n’a pas suffisamment interagi avec moi pour que je puisse lui donner une impression au moment où je l’ai contrariée”, a-t-elle ajouté, “donc c’était évidemment quelque chose autre.”

Et même si Dayna croit que “quelque chose d’autre” a à voir avec Max, elle ne pense pas que tout était Max.

En ce qui concerne les détails entourant sa séparation de Max, Dayna dit que nous allons simplement devoir “écouter cette saison”. Quand nous avons demandé s’ils étaient au moins à des conditions décentes, elle a dit que tout “dépend de la semaine”.

“Lui et moi avons traversé beaucoup de choses au cours des six derniers mois environ, et en ce moment, nous sommes des collègues. Et c’est tout”, a-t-elle déclaré. Oh, et devoir le voir tous les jours au travail “suce le cul”.

Lorsque nous avons demandé si certains avertissements et histoires de ses collègues féminines à propos de Max s’avéraient vrais, elle hésitait à répondre.

“Je ressens pour Max de la façon dont je pense aussi que les gens ont rapidement essayé de lui faire exploser des choses dont il disait la vérité”, a-t-elle expliqué. “Il y avait des mensonges. Même à l’époque, je savais que cela était vrai, mais il s’agissait simplement de” Je ne vais pas juger quelqu’un pour son passé et aller dans quelque chose avec un esprit ouvert “. C’est juste le genre de personne que je suis. “

Dayna est actuellement “célibataire et prête à se mêler”, même si elle dit “à ce jour, rien n’a vraiment changé” dans le département des gars.

“Je travaille toujours chez SUR et TomTom, et ma vie amoureuse est la même. Personne ne me le demande jamais”, a-t-elle déclaré, nous incitant bien sûr à souligner l’évidence: certains hommes sont intimidés par de belles femmes confiantes.

“J’ai déjà entendu ça, mais c’est comme si la personne avec qui je serais allait être quelqu’un de si sûr et quelqu’un qui serait heureux de faire le premier pas”, nous a-t-elle dit. “Si j’aimais quelqu’un, je ferais un pas, mais je suis aussi vraiment, vraiment difficile. Et cela prend beaucoup de temps pour retenir mon attention.”

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

