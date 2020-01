‘Days of Our Lives’ n’est pas annulé, revient définitivement pour la saison 56

Les fans de Days of Our Lives peuvent respirer facilement. Le feuilleton bien-aimé revient définitivement la saison prochaine, malgré les craintes de certains téléspectateurs que l’émission était sur le point de couper.

Le 29 janvier, NBC a officiellement annoncé que sa plus longue série avait été renouvelée pour une 56e saison. Cela gardera la série à l’antenne au moins pendant l’été 2021.

Les rumeurs d’annulation de «Days of Our Lives» ont commencé l’automne dernier

Jours de nos vies | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Les feuilletons n’attirent qu’une fraction des téléspectateurs qu’ils ont fait à leur apogée. Et avec seulement quatre drames diurnes après une vague d’annulations il y a une décennie (General Hospital, The Bold and the Beautiful, et The Young and the Restless sont les autres), les fans sont farouchement protecteurs de leurs émissions. Alors, quand le mot est sorti l’automne dernier que la distribution entière de Days avait été libérée de leurs contrats, les gens ont paniqué.

Le casting a été rapide pour assurer aux téléspectateurs que l’émission n’avait pas été annulée, expliquant que NBC et Cordray Productions (la société qui produit le savon) étaient simplement en négociations pour un renouvellement. Attendre pour renouveler le contrat du casting était une décision d’économie d’argent, rapporte Deadline.

“Nous sommes toujours là!” Kristian Alfonso, qui joue Hope on Days depuis 1983, a partagé une vidéo qu’elle a publiée sur Instagram le 12 novembre. “Nous n’allons nulle part … N’écoutez pas les rumeurs.”

NBC fait confiance aux «jours»

Bien que les notes pour les jours ne soient plus ce qu’elles étaient, NBC s’engage à maintenir l’émission à l’antenne, selon Deadline.

“De notre base de fans incroyablement fidèles à nos merveilleux scénaristes, acteurs et équipes, l’enthousiasme pour Days ne faiblit jamais”, a déclaré Bruce Evans, vice-président exécutif, programmation actuelle, NBC Entertainment, dans un communiqué. “Nous sommes extrêmement ravis de proposer aux téléspectateurs une nouvelle saison d’une émission qui a cimenté sa place dans l’histoire de la télévision et touche toutes les générations.”

“Nous sommes très reconnaissants à NBC pour sa foi inébranlable dans l’avenir de Days of Our Lives, et nous sommes ravis de continuer à livrer des histoires captivantes à notre fidèle famille de fans au cours de cette nouvelle décennie”, a déclaré le producteur exécutif de l’émission Ken Corday.

Days a diffusé son 13 755e épisode en 2019. L’émission, qui se déroule dans la ville fictive du Midwest de Salem, a été créée en 1965 sous la forme d’un drame de 30 minutes avant de passer à un format d’une heure 10 ans plus tard.

Les fans de “Days” réagissent

La nouvelle du retour de Days n’a pas été un choc énorme. Le président de la NBC, Paul Telegdy, avait déjà déclaré que la série «continuerait» pendant le TCA Winter Press Tour plus tôt en janvier. Pourtant, les fans étaient ravis que le réseau ait officialisé les choses.

“Ce sont des jours incroyables de nos vies officiellement, officiellement renouvelés!”, A tweeté un.

«Tout le monde panique… peut maintenant respirer. La saison 56 arrive », a lu un autre tweet.

“Beaucoup de jours vont de notre vie”, a écrit un fan.

Alors que Days of Our Lives continuera de vivre, il n’y a pas encore de mot sur quels membres de la distribution seront de retour pour la saison 56.

