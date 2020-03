‘DC’s Legends of Tomorrow’ reviendra-t-il avec un nouvel épisode le 10 mars?

DC Legends of Tomorrow Saison 5 Episode 5, réalisé par Caity Lotz, a emmené le public dans un voyage fantastique. L’épisode du 25 février, intitulé à juste titre «Mortal Khanbat», a livré un autre chapitre satisfaisant de l’histoire. À la fin de l’aventure, John Constantine avait trompé la mort et les fans étaient prêts pour le prochain épisode. Hélas, The CW a laissé les téléspectateurs impatients le 3 mars en diffusant une répétition d’un épisode précédent au lieu d’un nouveau.

Le rappel que le réseau a choisi de diffuser, «Meet the

Legends », a été un jeu divertissant, mais ceux qui suivent l’arc de la saison 5 peuvent être

impatient de voir comment l’intrigue continuera à se développer. Voici le scoop expliquant pourquoi DC’s Legends of Tomorrow a pris une pause et quand le spectacle reviendra.

Légendes de demain | Le CW

Pourquoi «DC’s Legends of Tomorrow» a-t-il été répété le 3 mars?

Le 3 mars était le Super Tuesday, qui est l’un des nombreux événements

que 2020 apportera au cours de cette année électorale. La course à la Maison Blanche est

réchauffement, et les événements et développements notables seront télévisés avant,

pendant et après l’élection.

La programmation des nouvelles entourant l’élection sera souvent

proposez du drame, de l’intrigue et du suspense, tout comme DC Legends of Tomorrow et d’autres émissions de télévision incontournables. En conséquence, politiquement

des programmes thématiques remplaceront parfois des files d’attente régulières.

Depuis le 3 mars, c’était le Super Tuesday, le réseau sœur de CW,

CBS, a diffusé le Super Tuesday

Spécial élection. La CW a été diffusée

épisodes encore des deux The

Flash et DC Legends of Tomorrow. Selon toute vraisemblance, la répétition programmée du réseau

épisodes de ces émissions pour donner aux téléspectateurs l’occasion de vérifier la

événement d’actualité politique sensible au facteur temps.

Quel épisode sera diffusé le 10 mars?

DC’s Legends of Tomorrow Saison 5 Episode 6, «M. Parker’s Cul-De-Sac », sera diffusé le 10 mars à 21 h. sur The CW. De plus, les fans peuvent boucler leur ceinture de sécurité pour se préparer à d’autres voyages sur le Waverider avec les Legends dans les prochaines semaines.

Le versement du 10 mars déclenchera une série de nouvelles

épisodes, qui seront diffusés tous les mardis pour le reste du mois, comme indiqué

par episodecalendar.com. Comme

le spectacle sprinte vers la finale de la saison 5, le public peut attendre avec impatience

plus de Legends of DC

L’action brevetée de demain,

méchants colorés et plaisanteries effrontées.

Que se passera-t-il dans l’épisode 6 de la saison 5 de DC’s Legends of Tomorrow?

L’épisode encore diffusé le 3 mars, «Meet the

Legends », a exploré un monde avec lequel les légendes sont devenues célèbres. Plus important,

Constantine a révélé la cause probable des nouveaux décalages horaires. Avec un peu de chance, le

L’épisode du 10 mars dévoilera encore plus de détails de l’intrigue et poussera le récit

vers l’avant.

Dans «M. Cul-De-Sac de Parker, une calamité s’ensuivra lorsque

un autre Encore apparaît. En plus de cela, Sarah aura quelques explications à faire

où elle était. Basé sur la promo de «Mr.

Cul-De-Sac de Parker », le

épisode rendra hommage à l’émission de télévision pour enfants classique, M. Roger’s Neighbourhood. Avec le thème rétro viendront des marionnettes, parler

jouets motorisés et un cardigan confortable.

Lis

plus: Le retour de «Flash»

Avec un nouvel épisode ce soir?