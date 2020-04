De ‘Bond’ Girl à Marilyn: qui est Ana de Armas?

Ana de Armas est peut-être nouvelle à Hollywood, mais cela ne l’a pas empêchée d’avoir déjà un impact énorme sur l’industrie du divertissement. Dans le court laps de temps où elle a été dans le show-business, l’actrice cubaine a déjà figuré dans certains des plus grands films d’Hollywood.

Même si elle a déjà une carrière impressionnante, avec les incroyables talents d’acteur de Armas, elle est presque assurée d’un avenir prospère dans l’industrie du divertissement. Voici un aperçu de la carrière d’Ana de Armas jusqu’ici.

Ana de Armas a toujours rêvé d’être sur grand écran

De Armas est né à Santa Cruz de Norte à Cuba et a grandi près de La Havane. Dès son jeune âge, de Armas a su qu’elle voulait être actrice lorsqu’elle a grandi. Adolescente, elle s’est inscrite à l’École nationale de théâtre de Cuba et peu de temps après, elle a commencé à jouer dans des pièces de théâtre de son école.

Parce que ses grands-parents vivaient en Espagne, à l’âge de 18 ans, elle a décidé de déménager de Cuba en Espagne dans l’espoir de trouver de meilleures opportunités pour développer sa carrière.

Il n’a pas fallu longtemps avant que de Armas soit choisi pour jouer un rôle de premier plan dans une émission de télévision espagnole appelée El Internado. Quelques années plus tard, elle a joué dans un autre spectacle espagnol appelé Hispania, la Leyenda et commençait à devenir une célébrité en Espagne.

La carrière américaine d’Ana de Armas

En 2014, de Armas a pris une décision de carrière énorme et a déménagé à Los Angeles pour poursuivre son objectif de devenir une actrice de renommée mondiale. Elle a obtenu sa première grande pause lorsqu’elle a joué aux côtés de Keanu Reeves dans le thriller de 2015, Knock Knock.

Elle a ensuite joué dans un autre film avec Keanu Reeves appelé Exposed puis a décroché un rôle de premier plan dans le film acclamé par la critique, War Dogs.

Elle a acquis une reconnaissance mondiale l’année dernière lorsqu’elle a joué dans le film à succès Knives Out. Le film d’action avait une liste de acteurs étoilés qui comprenait Jamie Lee Curtis, Chris Evans et Daniel Craig, pour n’en nommer que quelques-uns.

Dans le film, de Armas joue le rôle de Marta, une femme effrayée qui doit sortir de sa zone de confort pour se battre pour sa vie. Elle a déclaré à Vanity Fair: «Je me sentais exactement comme Mata [while making the movie]. J’étais plongé dans une situation où je ne savais pas comment survivre. »

Mais de Armas a survécu en travaillant avec un casting impressionnant d’acteurs de premier plan. Et non seulement elle a survécu; elle a excellé. Elle a reçu de nombreux éloges des fans et des autres acteurs pour sa représentation de Marta.

Quelle est la prochaine étape pour Ana de Armas?

De Armas a plusieurs films qui devraient sortir prochainement. L’un des films que les fans sont les plus enthousiastes à l’idée de voir sa star est le nouveau film de James Bond intitulé No Time to Die. L’équipe a déjà terminé la production du film et les fans peuvent regarder de Armas dans ce film plein d’action en avril de cette année.

Deep Water est un autre film très attendu qui devrait bientôt sortir en salles. Dans ce thriller, de Armas joue l’épouse de Vic Van Allen (joué par Ben Affleck) et est au milieu d’une enquête qui indique que son mari est peut-être un tueur.

Ce film marque le premier rôle majeur d’Affleck depuis qu’il a parlé de sa dépendance à l’alcool et de sa sobriété. Le film devrait sortir plus tard cette année et devrait être un succès instantané.

En plus de ces deux autres grands films, de Armas travaille actuellement sur un film intitulé Blonde. Le film est basé sur le livre écrit par Joyce Carroll Oats qui jette un regard fictif sur la vie de Marilyn Monroe.

Selon Indiewire, de Armas a déclaré qu’elle était fière de pouvoir recréer une personne aussi emblématique. “Jouer Marilyn Monroe a été révolutionnaire”, a déclaré de Armas. «Une cubaine jouant Marilyn Monroe. Je le voulais tellement. Vous voyez cette célèbre photo d’elle et elle sourit en ce moment, mais ce n’est qu’une tranche de ce qu’elle traversait vraiment à l’époque. »

