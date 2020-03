De nombreux citoyens britanniques croient que le prince Charles est trop déloyal pour être un bon roi

La loyauté est l’un des traits les plus importants pour tout dirigeant. Quand

La reine Elizabeth a eu 21 ans en 1947, elle a prononcé un discours qui est encore

pertinent aujourd’hui. Elle a dit: «Je déclare devant vous que toute ma vie

qu’elle soit longue ou courte sera consacrée à votre service et au service de

notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. » Jusqu’à présent, elle a gardé

promettre.

Et maintenant que la reine vieillit, les citoyens sont

commencer à penser à la façon dont le

la monarchie changera une fois qu’elle mourra et que le prince Charles deviendra le roi. Certains

les disciples royaux plus optimistes espèrent que la reine sera simplement

sauter Charles dans la ligne de succession et promouvoir le prince William à la place.

Cependant, il n’y a presque aucune chance que cela se produise, aucun

importe à quel point le prince de Galles est impopulaire.

Prince Charles, Prince de Galles | Chris Jackson / .

Les gens trouvent le prince Charles déloyal

Jusqu’à présent, Charles n’a jamais trahi son pays – du moins

pas pour autant qu’ils le sachent. Mais il a trahi quelqu’un de très important qu’il avait

voué à l’amour et à l’honneur jusqu’à ce que la mort les sépare.

Le public est tombé amoureux de la jeune Diana Spencer, une femme

vivre un conte de fées réel quand elle a épousé le célibataire le plus admissible en

La Grande-Bretagne. Il n’y avait qu’un seul problème: le prince Charles était amoureux de quelqu’un

sinon tout le temps, et finalement, il a rallumé

la partie physique quand il a commencé à avoir une liaison avec Camilla Parker Bowles

alors qu’il était encore marié à la princesse Diana.

La plupart des gens ont pris le parti de Diana

Charles et Diana | Photothèque Tim Graham via .

Il n’y avait rien de secret dans l’affaire du prince Charles.

Diana savait que cela se passait et tout le monde aussi. Finalement, les choses sont devenues si

mauvais entre ce couple royal qu’ils se sont officiellement séparés, même s’ils ne l’ont pas

divorce immédiatement en raison des sentiments négatifs de la famille royale envers

les mariages.

Tout le long, les gens ont vu Diana comme une victime innocente, Camilla

comme un méchant démolisseur, et Charles comme un mari cruel et déloyal. Ceux

les sentiments se sont intensifiés de façon spectaculaire après la mort tragique de Diana en 1997.

longtemps pour le prince de Galles pour reconstruire sa réputation après le massif

scandale de son affaire, et à certains égards, il n’a jamais fait.

Charles sera-t-il un bon roi?

Prince Charles | Hugo Burnand / Collection Anwar Hussein / WireImage)

Le prince Charles se prépare à prendre le trône depuis plus de 70 ans – il est l’héritier le plus ancien de l’histoire. Mais cela signifie-t-il qu’il fera un bon leader? Les opinions sont partagées à ce sujet.

Diana aurait dit à son majordome Paul Burrell que son mari était

pas pas

apte à l’emploi supérieur. ” Mais elle avait une opinion extrêmement partiale.

La popularité de Charles s’est progressivement améliorée au fil des ans et le public a

même sur Camilla, qui servira à ses côtés maintenant qu’ils sont mariés.

Charles aussi

a

une réputation d’être sensible, têtu, snob et peu disposé à

avoir des opinions différentes des siennes.

La tradition est plus importante que la popularité dans la ligne de succession

En fin de compte,

peu importe que Charles soit populaire ou non – comme l’héritier le voit, il y a

pas grand-chose qui pourrait l’empêcher de devenir le monarque régnant.

Une chose

Charles a pour lui son éthique de travail. Il fait un nombre extraordinaire de

engagements royaux et visites, ce qui est une grande partie du rôle du règne

monarque. Sur la base de ces seules actions, il va remplir le rôle de sa mère

pavé avec brio.

C’est vrai

que le prince Charles a trompé Diana. Mais il n’y a presque aucune chance qu’il trahisse

son pays de cette façon.