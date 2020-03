De nombreux fans de Kim Kardashian pensent qu’elle a l’air beaucoup plus jolie sans Photoshop

Kim Kardashian est le membre le plus célèbre de la famille Kardashian et l’un des plus controversés. Entre son mariage avec Kanye West, ses selfies à moitié nus et sa poursuite d’une carrière en droit, il semble que son nom soit toujours à la une. Récemment, Kardashian a assisté à un événement sportif avec West, et certaines de ses images lors du match ont vraiment fait parler les fans.

Kim Kardashian est apparue sur la caméra de baiser

Kim Kardashian et Kanye West sont mariées depuis sept ans et ont des horaires chargés; ils trouvent encore le temps de sortir de temps en temps. Récemment, le couple a assisté au match NBA All Star et a été surpris par la tristement célèbre caméra de baiser. Kardashian semblait amusé par l’attention. Elle a essayé de faire coopérer West pour la caméra de baiser, mais le rappeur au visage de pierre ne semblait pas aussi diverti que sa femme.

Après leur apparition au jeu, certains fans sur Reddit ont discuté de la façon dont Kardashian a regardé la courte vidéo. Le consensus était clair – son look «naturel», sans les filtres qu’elle ajoute sur les réseaux sociaux, est définitivement un super regard sur elle. De nombreux fans ont même mentionné qu’elle avait l’air beaucoup mieux sans Photoshop et qu’elle était “absolument magnifique”. Quelques fans ont fait référence aux rumeurs selon lesquelles elle aurait subi une importante chirurgie plastique. Certains fans disaient qu’elle était allée trop loin avec des remplisseurs de joues et des améliorations chirurgicales. En général, les fans aimaient le moment franc de Kardashian. Plusieurs autres sujets chauds dans le fil Reddit incluaient West ignorant Kardashian dans la vidéo, et que Kardashian portait une veste d’hiver extrêmement gonflée lors du match.

Kim Kardashian | Rodin Eckenroth / .

Combien de chirurgie a subi Kim Kardashian?

Depuis que Kim Kardashian est apparue pour la première fois sur la scène de la culture pop au début des années 2000, il y a eu des spéculations intenses sur son apparence. Kardashian, doté d’une silhouette très courbée et d’un derrière qui semble presque défier la logique, est définitivement un original. Les critiques et les fans ont maintenu un dialogue actif concernant son apparence. Il y avait une rumeur de longue date que Kim Kardashian avait obtenu des implants fesses afin de créer son look ultra-courbé. Une radiographie qu’elle a révélée dans Keeping Up with the Kardashians semblait mettre fin à cette rumeur.

Une autre rumeur, un peu plus scandaleuse, était que Kardashian avait retiré une ou deux côtes pour s’adapter à sa robe Met Gala 2019. Kardashian s’est effectivement exprimé après que la rumeur a commencé à circuler. Elle a mis fin à l’idée de se faire enlever les côtes pour porter une robe. Elle a également déclaré qu’elle n’avait jamais subi de chirurgie plastique importante. En fait, elle a seulement admis avoir du Botox et «quelques charges».

Kim Kardashian admettra-t-elle un jour la chirurgie plastique?

Le déni de la chirurgie plastique de Kim Kardashian n’a pas fait grand-chose pour étouffer les rumeurs selon lesquelles elle aurait radicalement modifié son apparence au fil des ans. En regardant de vieilles photos de Kardashian, avant la célébrité des tabloïds, elle a l’air distinctement différente. Cependant, elle a toujours attribué la différence à un bon maquillage et à une bonne maturité.

Avec une toute nouvelle saison de Keeping Up with the Kardashians qui devrait bientôt être présentée, les fans pourraient avoir droit à des informations privilégiées sur l’amour de la famille Kardashian-Jenner pour les améliorations physiques. Après tout, Kim Kardashian n’est guère le seul membre de sa famille à changer radicalement son apparence au fil des ans. Kylie Jenner a subi une transformation peut-être plus dramatique. Comme sa sœur aînée, elle a nié avec véhémence la chirurgie plastique.