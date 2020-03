De nouveaux départs sont allés à l’école ensemble

Whitney Port et Spencer Pratt se connaissent depuis longtemps.

Connus pour leurs rôles dans MTV’s The Hills et The Hills: New Beginnings, les deux ne se sont pas rencontrés lorsqu’ils sont devenus des stars de la télé-réalité. Ils s’étaient rencontrés des années plus tôt, selon Port.

Alors que le monde a peut-être vu Port et Pratt ensemble pour la première fois à la télévision dans The Hills, ils s’étaient vraiment rencontrés des années avant la première de l’émission en 2006. The Hills est venu après le succès de Laguna Beach, la réponse de MTV à The OC, un drame du début des années 2000 sur les adolescents vivant dans le riche comté d’Orange, en Californie, avec Mischa Barton, Ben McKenzie, Rachel Bilson et Adam Brody.

The Hills a suivi les membres de la distribution originale de l’émission, notamment Lauren Conrad et Kristin Cavallari, alors qu’ils faisaient leur chemin à Los Angeles, en Californie, en tant que jeunes adultes.

C’est à ce moment que Port et Pratt se sont joints. Le public les a vus pour la première fois comme des personnes au début de la vingtaine d’années qui ont mené leur carrière, leurs amitiés et leur vie amoureuse. Pratt et Port se sont réunis en 2019 lorsqu’ils ont joué dans un redémarrage de The Hills appelé The Hills: New Beginnings. Mais leur histoire ensemble va bien au-delà de leur temps sur la télé-réalité.

Spencer Pratt, Heidi Pratt, Audrina Patridge, Justin Bobby Brescia, Jen Delgado, Frankie Delgado, Ashley Wahler, Jason Wahler et Whitney Port le 11 juin 2019 | Rob Kim / . pour Buzzfeed News

Ils sont allés au collège et au lycée ensemble

Il est facile de supposer que les membres de la distribution dans des émissions de télé-réalité, ou tout autre programme d’ailleurs, se sont rencontrés à cause de ce projet particulier. Bien que cela puisse être le cas, ce n’est pas toujours vrai. Comme on dit, le monde est petit. Et l’industrie du divertissement? Encore plus petit. Tout le monde connaît tout le monde, même les stars de la télé-réalité.

Partageant 14 faits peu connus sur elle-même, Port a confié à Insider un détail en coulisses de The Hills: New Beginnings. Elle a dit que ce que les fans pourraient être surpris d’apprendre, c’est qu’elle connaissait Pratt enfant. C’est vrai. Port le connaissait bien avant que Lauren Conrad ne dise à Heidi Montag – l’actuelle épouse de Pratt – qu’il avait été une “personne enivrée” sur The Hills.

“Je pense que l’une des choses les plus surprenantes est que Spencer [Pratt] et en fait je suis retourné en arrière et je suis allé au collège et au lycée ensemble », a déclaré Port.

Pratt et Port ont fréquenté Crossroads, une école privée à Santa Monica, en Californie, qui coûte plus de 33 000 dollars par an en frais de scolarité pour le collège et le lycée, selon Business Insider.

D’autres célébrités ont fréquenté la même école

Pratt et Port ne sont pas les seuls grands noms à avoir fréquenté l’école privée. Comme il se concentrait sur les arts créatifs – théâtre, film, arts visuels, danse – autant que sur le programme scolaire standard, Crossroads a vu de nombreuses célébrités parcourir ses salles. Anciens, dont Kate Hudson, Jonah Hill, Jack Black, Gwyneth Paltrow et Zooey Deschanel.

Port et Pratt et les deux parents maintenant. Port et son mari, Tim Rosenman, ont un fils nommé Sonny, qui ne figure pas dans la série. Quant à Pratt, lui et Montag ont un petit garçon nommé Gunner, qui fait des apparitions dans The Hills: New Beginnings.

Préparez-vous à voir plus de Port et Pratt sur The Hills: New Beginnings lorsque l’émission reviendra à MTV pour la saison 2.