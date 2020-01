De nouveaux méchants et une grande révélation

Doctor Who est de retour! Le spectacle a commencé la nouvelle année avec un nouvel épisode. “Spyfall Part One” de Doctor Who a réintroduit les fans du Treizième Docteur et ses compagnons tout en introduisant de nouveaux méchants.

Temps d’avertissement de spoiler: il y a absolument des spoilers pour Doctor Who: “Spyfall Part One” à venir. Donc, si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans l’épisode, veuillez arrêter de lire maintenant. Si vous l’avez déjà vu ou souhaitez le savoir de toute façon, continuez à lire.

Jodie Whittaker au panel Doctor Who lors du New York Comic Con 2018 | Andrew Toth / . pour New York Comic Con

Vérifier avec «la fam» et découvrir le problème auquel la Terre fait face dans «Doctor Who» «Spyfall Part One»

Doctor Who: “Spyfall: Part One” commence par vérifier avec chacun des compagnons, ou le “fam” comme le docteur les appelle. Graham O’Brien (Bradley Walsh) est chez le médecin et va apparemment très bien, du moins en ce qui concerne sa santé. Ryan Sinclair (Tosin Cole) joue au basket avec ses amis. Yasmin Khan (Mandip Gill) passe du temps avec sa famille et s’absente de son travail de policier.

Graham, Ryan et Yasmin sont tous ramassés par des hommes portant des costumes sombres dans une voiture noire. Le docteur elle-même, interprété par Jodie Whittaker, est ensuite ramassé et est vu en train de travailler sur son TARDIS et d’appeler ses amis pour voir où ils se trouvent. Elle découvre qu’ils sont dans la voiture et monte en elle-même. Le docteur et ses compagnons sont alors en difficulté car quelqu’un d’autre ou quelque chose d’autre prend le contrôle de la voiture et vaporise le conducteur.

Ils sont finalement en mesure de prendre le contrôle de la voiture et de parler à un agent du MI6 qui dit qu’il voulait qu’ils viennent au siège de l’agence de renseignement. À leur arrivée, ils sont accueillis par un agent nommé C, interprété par Stephen Fry. Il explique que des extraterrestres faits de lumière visent des espions partout dans le monde. Le Docteur découvre bientôt que les extraterrestres ont réécrit l’ADN des espions et les ont changé d’humain en quelque chose d’autre, bien qu’ils semblent toujours les mêmes.

Une enquête et un compagnon disparaissent

Dans «Spyfall: première partie» de Doctor Who, The Doctor et ses compagnons se sont séparés en différentes équipes pour enquêter sur le problème. Après avoir obtenu des leads de C au MI6, Ryan et Yasmin se rendent à San Francisco pour rencontrer le chef de la société technologique Vor, Daniel Barton (Lenny Henry). Ils découvrent qu’il travaille avec les extraterrestres et après l’avoir scanné avec un appareil fourni par le docteur, il n’est qu’à 93% humain.

Alors que Ryan et Yasmin enquêtent sur Daniel Barton, The Doctor et Graham se rendent en Australie pour rencontrer O (Sacha Dhawan). O est un ancien agent du MI6 que The Doctor connaît un peu. Ensemble, ils parviennent à piéger l’un des extraterrestres et à l’interroger, bien qu’ils n’en découvrent pas beaucoup. Pendant ce temps, Ryan et Yasmin fouinent dans le bureau de Barton et Yasmin est emmené par l’un des extraterrestres, transporté dans une forêt effrayante faite de fils et se retrouve en Australie en quelque sorte avec The Doctor et Graham.

L’enquête se poursuit et une grande révélation

Une fois le Docteur et ses compagnons réunis, ils découvrent qu’il y a des espions extraterrestres dans le monde entier avec lesquels Barton travaille. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qui dirige la série, les extraterrestres ou Daniel Barton. Pour le savoir, ils vont avec O à la fête d’anniversaire de Barton. Le Docteur confronte Barton et il quitte ensuite son propre groupe, montant dans l’un de ses avions.

Le docteur, ses compagnons et O poursuivent Barton sur ses motos et montent dans l’avion après lui. C’est alors que la grande révélation se produit. Il s’avère que O n’est pas ce qu’il semble être et est vraiment le Maître, l’un des plus grands ennemis du Docteur. Il y a une bombe sur l’avion qui s’écrase, Daniel Barton n’est pas là du tout, et le Docteur est transporté dans la même forêt de fils que Yasmin était plus tôt dans l’épisode.

Mais pas avant que le Maître nouvellement révélé ne quitte le Docteur avec quelques mots d’adieu. «Tout ce que vous pensez savoir est un mensonge», lui dit-il. Et les fans se demandent ce que cela pourrait signifier.