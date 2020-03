De nouvelles photos révèlent la version de l’équipe du réalisateur «Mad Max» George Miller

Il est sûr de dire que Warner Bros.a échoué dans sa tentative d’amener Justice League sur grand écran. Le box-office décevant, les critiques médiocres et la longue campagne de fans pour voir la vraie vision du réalisateur Zack Snyder se concrétiser le montrent clairement. Mais les fans ont presque eu un film très différent à la place.

En fait, en 2007, Warner Bros.a engagé le futur cinéaste oscarisé George Miller (Happy Feet, Mad Max: Fury Road) pour diriger Justice League: Mortal. Ce projet s’est finalement effondré et a fait place à la formation de l’Univers étendu DC. Maintenant, nous avons un nouvel aperçu de la Justice League qui aurait pu l’être.

Personnages de «Justice League» dans le métro de Londres | Ollie Millington / .

Les fans sont toujours contrariés par le film de 2017 sur la «Ligue de la justice»

Une décennie après l’embauche de Miller, la Justice League de Snyder a finalement fait son apparition. Mais, bien sûr, les fans hardcore savent que le film n’est pas exactement ce que Snyder voulait. En raison d’une tragédie familiale et de différences créatives, Joss Whedon des Avengers est intervenu pour terminer Justice League.

De nombreuses nouvelles prises de vue ont eu lieu, ce qui a considérablement modifié la coupe finale. Certains fans demandent toujours à Warner Bros de publier la “coupe Snyder”. Cependant, cette version serait également source de division. Après tout, les précédents projets DCEU de Snyder – Man of Steel et Batman v Superman: Dawn of Justice – ne sont pas non plus largement salués.

L’une des plus grandes plaintes de certains fans envers Justice League est la façon dont elle se précipite dans la dynamique de l’équipe sans établir chaque héros indépendamment. Ironiquement, le film de Miller aurait également emprunté une voie similaire. Justice League: Mortal aurait été le tremplin pour les retombées.

George Miller a presque fait une version très différente

En parlant de Justice League: Mortal, les fans curieux de voir à quoi aurait ressemblé la vision de Miller ont un nouveau regard sur son équipe centrale. Miller avait aligné un casting comprenant Armie Hammer dans le rôle de Batman, D.J. Cotrona comme Superman, Megan Gale comme Wonder Woman et Adam Brody comme Flash.

Le cinéaste Ryan Unicomb travaille actuellement sur un documentaire sur Justice League: Mortal. Grâce à son compte Instagram, les fans peuvent voir le casting du film de Miller – quoique de mauvaise qualité – tous adaptés pour l’occasion. En particulier, le post met en évidence la Wonder Woman de Gale dans sa propre photo.

Certes, les dessins de ces photos sont très différents de ce que portaient Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot et compagnie dans les films DCEU. Le plus manifestement différent, bien sûr, est Aquaman de Santiago Cabrera. Mais là encore, le costume de Green Lantern de Common est, au moins, pratique, contrairement à ce que portait Ryan Reynolds dans Green Lantern de 2011.

Quel avenir pour les héros de DC Comics?

C’est toujours amusant de regarder en arrière des films qui auraient pu se produire. Mais après que la Justice League de 2017 soit tombée à plat, les fans de DC n’ont aucune idée quand ils verront l’équipe se réunir sur grand écran. Bien que le DCEU se soit un peu stabilisé, Batman et Superman sont absents de la série en ce moment.

À leur place, Warner Bros.expérimente avec des ramifications comme Joker et The Batman. Cependant, aucun de ces projets ne partage la continuité avec les entrées précédentes du DCEU. Au lieu de cela, le studio se concentre sur les suites solo de Wonder Woman, Aquaman et Shazam. Aucune suite de Justice League n’est à l’horizon.

Ironiquement, Warner Bros pourrait finir par faire ce que beaucoup pensent qu’ils devraient avoir de toute façon. Plutôt que de sauter dans un film d’équipe, la franchise construira probablement un nouveau morceau par morceau avant de réunir à nouveau les héros. Jusqu’à ce que cela se produise, nous devrons simplement imaginer comment Justice League: Mortal se serait déroulé.