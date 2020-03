De rares photos de Marilyn Monroe se vendent pour plus de 60 000 $ aux enchères

Une collection de photos rares de Marilyn Monroe s’est vendue aux enchères pour plus de 60 000 $. Les images de l’actrice de 20 ans ont été prises en 1952 alors qu’elle tournait le film Niagara, un thriller Technicolor qui l’a aidée à devenir une star majeure.

La plupart des photos n’ont jamais été publiées

Le photographe canadien Jock Carroll a pris près de 200 photos de Monroe alors qu’elle travaillait sur Niagara, qui était dirigée par Henry Hathaway. Dix-neuf des photos sont apparues dans un livre en 1996, mais la plupart des images ne sont pas publiées. La majorité des photos – qui montrent Monroe faisant des choses comme parler au téléphone, se prélasser dans sa chambre d’hôtel, se coiffer et se maquiller et travailler sur le plateau – sont en noir et blanc, mais le lot comprenait également plus d’une douzaine de couleurs photos de Monroe.

La collection a été vendue début mars lors d’une vente aux enchères en ligne organisée par RR Auctions of Boston. Les photos devaient rapporter environ 50 000 $, mais elles ont finalement coûté 61 866,25 $ à un soumissionnaire anonyme. Le gagnant a reçu non seulement la collection de négatifs, mais aussi le droit d’auteur, ce qui signifie qu’il peut imprimer des copies des photos et les vendre. Cependant, l’utilisation commerciale des images nécessiterait l’autorisation de la succession de Monroe.

Où regarder «Niagara»

Marilyn Monroe pose aux chutes du Niagara | Archives Michael Ochs / .

Vous avez peut-être raté votre chance de posséder un petit morceau de l’histoire de Monroe, mais vous pouvez toujours regarder le film sur lequel elle travaillait lorsque les photos ont été prises.

Niagara est une couleur noire rare avec Monroe, Joseph Cotten, Jean Peters et Max Showalter. (Monroe a reçu sa toute première facturation dans le film.) Il a été tourné sur place à Niagara Falls. Showalter et Peters jouent un couple nommé Ray et Polly Cutler qui sont en lune de miel retardée aux chutes du Niagara. Au motel où ils logent, ils font la connaissance d’un autre couple – George et Rose Loomis (Cotten et Monroe). Mais il devient vite clair que tout ne va pas bien entre George et Rose. Elle prétend qu’il est un vétéran de la guerre de Corée mentalement perturbé, mais en fait, Rose a une liaison avec un autre homme et complote pour assassiner son mari.

Niagara n’est pas sur Netflix, mais vous pouvez le louer sur Amazon Prime, iTunes, YouTube ou Vudu.

Autres films de Marilyn Monroe à diffuser

Tony Curtis et Marilyn Monroe dans Some Like It Hot | George Rinhart / Corbis via .

Vous devrez payer pour louer Niagara, mais quelques autres films de Monroe sont disponibles en streaming gratuitement.

Some Like It Hot, la comédie dirigée par Billy Wilder avec Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon en trio de musiciens (les deux derniers déguisés en femmes) en fuite de la foule de Chicago, est sur Amazon Prime jusqu’au 31 mars.

Si vous obtenez TCM via votre câblodistributeur, River of No Return de 1954, un western avec Monroe et Robert Mitchum, est diffusé à la demande jusqu’au 21 mars.

D’autres films classiques de Monroe sont disponibles à la location sur Amazon et d’autres services de streaming, notamment Bus Stop, The Seven Year Itch et Gentlemen Prefer Blondes.

