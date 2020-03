De Sharon Osbourne au président Trump, voici chaque célébrité avec laquelle Chrissy Teigen a publiquement rivalisé

Ne commencez pas des querelles avec des gens qui sont doués pour applaudir.

Bien que de nombreuses célébrités soient des pros pour appeler les gens sur les réseaux sociaux, personne n’est aussi qualifié dans ce domaine que la seule et unique Chrissy Teigen.

Chrissy Teigen | Frazer Harrison / . pour la Recording Academy

Bien que le mannequin ait des millions de fans qui aiment qu’elle le garde toujours à 100% réel, elle a plusieurs ennemis qui n’ont pas eu peur de se heurter à elle aux yeux du public.

Sharon Osbourne

Ce n’est un secret pour personne que Teigen a fait des allers-retours avec de nombreuses célébrités au fil des ans. Mais une figure bien connue avec laquelle nous ne nous attendions pas à ce qu’elle se produise était Sharon Osbourne.

Les deux femmes ont déclenché leur querelle pour la première fois en novembre 2019 après qu’Osbourne ait partagé son opinion sur la version de John Legend de “Baby It’s Cold Outside”.

Après avoir entendu que la chanteuse avait changé les paroles pour les rendre plus modernes et moins problématiques, la femme d’Ozzy Osbourne a commencé à critiquer Legend pour avoir reconstruit un morceau qu’elle jugeait excellent tel quel.

“C’est une œuvre d’art et le truc, c’est de changer une parole innocente en quoi est-ce,” Votre esprit et votre corps “? Qu’est-ce que tu fous? C’est ridicule », a-t-elle déclaré dans un épisode de The Talk. «Je dois vous dire, j’aime John Legend. J’adore la femme de John Legend, sa famille. C’est un artiste incroyable que je respecte vraiment. Pourquoi fais-tu cela? Ce n’est pas juste.”

Ce ne fut pas longtemps après que Teigen vint à la défense de son mari en appelant Osbourne lors d’une interview avec Entertainment Tonight.

“Sharon aura toujours quelque chose à dire”, a déclaré Teigen. «Je me souviens de ces jours où je devais parler s – t pour de l’argent. C’était très amusant.”

Bien que la personnalité de la télévision soit allée de l’avant et ait applaudi l’auteur du livre de cuisine pour avoir été une animatrice de talk-show et se marier dans la célébrité, elle a ensuite déclaré qu’elle ne voulait pas commencer une querelle avec Chrissy et John.

Après cela, Teigen a décidé de laisser la situation éclater.

La demi-sœur de Meghan Markle

Teigen n’est certainement pas quelqu’un qui s’assoit tandis que quelqu’un la critique publiquement, et elle a prouvé que c’était vrai lorsque la demi-sœur de Meghan Markle l’a dissipée sur Twitter.

En juillet 2018, Samantha Grant a pris une photo de Teigen en ligne après que la personnalité de la télévision ait attaqué son père, Thomas Markle Sr., pour son assaut implacable contre le personnage de la duchesse de Sussex.

“Ce mec … ce mec est nul”, a écrit Teigen sur Twitter, partageant des captures d’écran des titres des tabloïds de Markle Sr. “Quel est son problème? laissez votre fille heureuse, s’il vous plaît. c’est embarrassant.”

Après être venue à la défense de son amie, Teigen s’est rapidement retrouvée à affronter Grant, qui l’a traitée de “tête-à-tête gonflée” sur son compte Twitter personnel tout en appuyant les affirmations de son père.

“Ce mec” est notre père et mérite beaucoup de respect, ..[sic] c’est toi qui crains », a-t-elle écrit.

John Mohr

Teigen a peut-être eu de nombreuses querelles publiques avec des célébrités au fil des ans, mais celle qui a tout déclenché était son crachat Twitter chauffé avec le comédien Jay Mohr.

En 2011, Teigen et Mohr se sont rencontrés après avoir partagé son opinion honnête sur le nom qu’il a choisi pour son fils nouveau-né.

“Nikki Cox et Jay Mohr ont nommé leur fils Meredith”, a-t-elle tweeté. «Leur fils, Meredith. Meredith est le nom de leur fils. Le nom de leur fils est Meredith. »

Mohr n’a manifestement pas apprécié le commentaire de Teigen car il lui a rapidement riposté avec une opinion honnête.

«Pourquoi es-tu même près de moi? Prenez votre cul de skank quelque part où des gars comme six en bikini. Matt Leinert ne voulait pas dormir avec toi », a-t-il tweeté.

Bien sûr, Teigen n’allait pas reculer devant un combat et a répondu: “Qu’est-ce que vous considérez comme” se moquer du nom de votre fils “?? Dire que c’est féminin? Il est. GROSSE AFFAIRE.”

Le comédien a ensuite augmenté leur rivalité en impliquant John Legend dans leur drame.

«Dis à John d’arrêter d’envoyer des SMS à ma femme. Il a fait un super spectacle à Irvine », a-t-il tweeté. “Non, c’est un fait. JL a envoyé un texto à ma femme pendant plus d’un an. Nous l’avons utilisé pour obtenir gratuitement tix à Irvine. Vérifiez son téléphone. “

Le président Donald Trump

Le président Trump a peut-être pensé qu’il était un pro pour appeler les gens sur Twitter, mais Teigen lui a rapidement donné tort.

Depuis que Trump a annoncé qu’il se présentait à la présidence, le modèle n’a pas eu peur de partager sa désapprobation à son égard et de claquer ses opinions politiques.

Alors que les célébrités étaient allées et venues sur Twitter dans le passé, leur dégoût l’une envers l’autre est devenu très clair en septembre 2019.

Au cours de l’une de ses nombreuses diatribes au milieu de la nuit, le président Trump s’est plaint que ses initiatives de réforme de la justice pénale n’étaient pas adéquatement saluées par des célébrités, notamment “John Legend et sa sale femme à la bouche”.

… .Musicien @johnlegend, et sa femme à la bouche crasseuse, parlent maintenant à quel point c’est génial – mais je ne les ai pas vus quand nous avions besoin d’aide pour le faire passer. «Anchor» @LesterHoltNBC n’évoque même pas le sujet du président Trump ou des républicains quand on parle de….

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 septembre 2019

Bien que le président Trump ait étiqueté Legend dans son message, il ne fait pas de même avec Teigen, qu’elle a épiquement appelé après avoir vu le tweet.

Après avoir noté qu’il avait étiqueté «tout le monde sauf moi», le mannequin a ensuite remercié le président pour l’honneur, mais pas avant de l’avoir tristement appelé «P * ssy A ** B * tch».

Donc, comme vous pouvez le voir, Teigen n’est pas quelqu’un contre qui vous devriez vous mesurer sur Twitter. Bien que beaucoup de gens aiment qu’elle soit brutalement honnête sur les médias sociaux, sauter sur l’occasion de se quereller avec elle n’est pas quelque chose que nous suggérons de faire.