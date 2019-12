De «Spies in Disguise» à «Onward», voici quelques-uns des projets de Tom Holland en dehors du MCU

Le Spider-Man de Tom Holland peut rester dans le MCU. Cependant, cet acteur se tient occupé par plusieurs projets différents en dehors de Marvel. Il joue aux côtés de Will Smith pour un film d'animation, Spies in Disguise, et aux côtés de ses collègues Avengers: Endgame acteur pour un film d'animation Pixar. Quels films avec Tom Holland devraient être présentés en salles? Voici ce que nous savons de cet acteur et de ses rôles principaux.

Tom Holland et Will Smith en vedette dans «Spies in Disguise», en première le jour de Noël

Il s'avère que le fait d'être un espion est aussi cool que cela puisse paraître. Dans ce film d'animation, le personnage de Tom Holland, Walter Beckett, est un scientifique qui transforme l'espion, Lance Sterling, en pigeon. Cela devient encore plus fou à partir de là. Lance Sterling est interprété par Will Smith, acteur nominé aux Oscars. Quand Tom Holland a été interrogé sur le doublage avec Will Smith, il a expliqué qu'il ne l'avait pas rencontré jusqu'à ce qu'ils aient fait une salle d'évasion.

"C'était un peu fou, vous savez, parce que nous avons fait une salle d'évasion ensemble", a déclaré Holland lors d'une interview avec Variety. «Je suis un grand fan de Will Smith depuis longtemps, puis tout d'un coup, j'ai été enfermé dans une pièce avec lui, essayant de nous faire fuir. Et je ne sais pas si je voulais m'échapper, je m'amusais avec Will Smith. "

Tom Holland et Chris Pratt de Disney et Pixar ‘Onward’ | Photo de Jesse Grant / . pour Disney

Chris Pratt et Tom Holland jouent dans le film d'animation magique et mystique de Pixar, «Onward»

Qui ne veut pas partir en quête avec Chris Pratt? Tom Holland joue dans ce conte de fées devenu magique et moderne, comme l'elfe, Ian Lightfoot. Avec son frère, Barley Lightfoot, interprété par Chris Pratt, le duo se lance dans une «course» qui peut ou non se transformer en aventure.

Ce film Pixar sortira en salles le 6 mars 2020. Cependant, les fans peuvent en savoir plus sur ces frères grâce à la bande-annonce du film, qui est désormais disponible sur YouTube. Depuis la première du clip, il a généré plus de sept millions de vues sur la plateforme.

"J'ai l'impression que Tom est comme un petit frère pour moi et vous voyez que cela se reflète dans ce film", a déclaré Chris Pratt sur scène à la D23 Expo. «Partager cette expérience avec quelqu'un que vous aimez, c'est vraiment cool. Il amplifie l'expérience en quelque sorte. Nous pouvons nous regarder et dire: "Putain de merde, pouvez-vous croire que cela se produit en ce moment?" "

Tom Holland joue dans «Dolittle», aux côtés de l'acteur de «Avengers: Endgame», Robert Downey Jr.

Première en janvier prochain, Dolittle présente une distribution étoilée. Robert Downey Jr. dépeint le personnage principal, le Dr John Dolittle. Ce médecin est capable de converser avec des animaux, dont le personnage de Tom Holland, Jip, un chien.

Les autres acteurs de ce film incluent Selena Gomez, Rami Malek, Octavia Spencer, John Cena et Kumail Nanjiani, qui représentent tous des amis des animaux dans ce prochain film. Ce n'est pas la première adaptation de l'histoire du docteur Dolittle. Cependant, ce film sort en première le 17 janvier 2020.

Spies in Disguise sortira en salles le 25 décembre 2019. D'autres films mettant en vedette Tom Holland, dont Marvel’s Avengers: Endgame, sont disponibles en streaming sur Disney +.