Dean McDermott s’en prend aux critiques de Tori Spelling

2020-04-10 12:30:06

Dean McDermott s’est déchaîné contre les critiques de sa femme Tori Spelling, qui lui a reproché d’avoir facturé 95 $ aux fans pour une “rencontre virtuelle”.

Dean McDermott s’en est pris aux critiques de sa femme Tori Spelling.

Après que Tori, 46 ans, ait été condamné pour avoir facturé 95 $ aux fans pour une “rencontre virtuelle” pendant la pandémie de Covid-19, Dean, 53 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour dénoncer ceux qui “traînaient” son épouse.

Il a fulminé: «Il y a de nombreuses célébrités qui publient des trucs et des influenceurs, et elles font de l’argent tous les jours, mais non, traînons Tori Spelling, passons un moment difficile.

“Je suis vraiment déçu parce qu’elle est en train de rattraper son retard et d’être traînée pour avoir fait une rencontre en direct.

“Les gens sont contrariés par la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons et le verrouillage et le coronavirus, [Tori is] charger les gens de l’argent pour faire une rencontre. ”

Dean a insisté sur le fait que Tori avait présenté l’idée par une entreprise afin “d’apporter de la légèreté et du plaisir et de l’amour à cette situation”, mais il était choqué que les gens la critiquent pour l’initiative.

Il a dit: “Mais non. Au lieu de cela, parce que c’est Tori Spelling, elle est entraînée et elle se fait haïr sur elle pour avoir simplement fait quelque chose pour divertir les gens, mais plus important encore, pour subvenir aux besoins de sa famille.

“Puisque tous les studios sont fermés, elle est sans travail et tente de travailler à domicile.

“Ma femme est l’une des femmes qui travaillent le plus dur dans l’entreprise, d’accord? Et elle s’occupe simplement de sa famille. Tout le monde a besoin de reculer et de reprendre son souffle et se détendre. Je ne sais pas combien de temps j’ai dû Allons [Instagram] et dire aux gens de se détendre.

“Et c’est l’autre chose – c’était la culture d’annulation, maintenant c’est la culture de la traînée et cela doit aussi s’arrêter. Vous devez arrêter de traîner les gens. Tout le monde lit cela et ils lui sautent juste à la gorge. Comment savez-vous qu’elle est ne pas en donner une partie à la charité?

“Vous savez ce que les gens ne voient pas? Les gens ne voient pas ma femme passer 20 minutes avec un fan dans une épicerie.

«Même avec sa famille, elle a du temps pour tout le monde et tous ses fans. Alors arrêtez de traîner. Arrête ça. C’est ridicule. Laissez les gens être. C’est une période difficile et nous essayons tous de faire de notre mieux. Alors montrons un peu d’amour et de compassion là-bas, d’accord? ”

Mots clés:

Retour au flux

.