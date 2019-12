Dean Unglert hospitalisé après un accident de ski

La star de Bachelor In Paradise, Dean Unglert, a récemment eu un accident de ski majeur dans les Alpes suisses.

Il a posté l'incident sur son Instagram, où il documente une grande partie de ses aventures de voyage.

Accident de ski de Dean Unglert

«Toute ma vie, j'ai rêvé de skier dans les Alpes suisses. comment pourriez-vous pas? ils sont énormes et beaux et ont une des meilleures neige du monde. aujourd'hui, cependant, ce n'était pas mon jour. J'envoyais juste un liiiiitle trop fort et j'ai pris un méchant déversement qui m'a finalement mis ici. et comme ce sera probablement la seule photo que j'aurai en Suisse, je me suis dit que je devais la poster », a-t-il commencé.

Unglert a pris un moment pour compléter l'équipe suisse de secours en montagne qui est venue à son aide après sa chute.

«Le sauvetage en montagne en Suisse m'a époustouflé aujourd'hui. il m'a fallu environ une heure pour signaler quelqu'un à l'aide, mais une fois que je l'ai fait, j'étais en l'air et en chirurgie en moins d'une heure. une hanche disloquée et un fémur fracturé ont mis 4 vis et une plaque dans ma jambe, mais les choses auraient pu être bien pire et pour cela, je suis extrêmement reconnaissant! », a-t-il écrit.

"On dirait que je vais fêter Noël dans un lit d'hôpital cette année", a-t-il ajouté.

Avant l'accident

Unglert a également publié des images de ses histoires Instagram de sa veille de l'accident.

Dans une vidéo, il était sur une remontée mécanique disant qu’il venait d’atterrir à Zermatt, en Suisse. Mais peu de temps après, la star de télé-réalité s'est montrée allongée dans la neige.

«Eh bien, je viens de tomber. 99% sûr que je me suis disloqué la hanche », a-t-il déclaré.

"Les choses allaient bien jusqu'à ce que …", a écrit Unglert sur le post.

Il a également remercié un «gars au hasard» qui l'a aidé après sa chute.

«J'ai rapidement réalisé que ma jambe n'était pas assez bonne pour être skiée. Mon idée suivante était de trouver un moyen de me glisser vers une course principale. Dieu merci, pour un gars au hasard qui est tombé sur moi et a pu signaler son aide. Mis ici pendant une heure avant que quelqu'un ne skie enfin », a-t-il dit.

Chirurgie et récupération de Dean Unglert

Plus tard, sur Twitter, Unglert s'est corrigé quant au nombre de vis qu'il avait reçues.

"Je viens de parler au chirurgien pour la deuxième fois (la première dont je me souvienne) s'est avéré qu'ils ont mis une plaque et 3 vis, pas 4. cela me fait me sentir 25% mieux", a-t-il écrit sur Twitter. "Laissez le processus de récupération commencer."

vient de parler au chirurgien pour la deuxième fois (d'abord que je me souviens vraiment), ils ont mis une plaque et 3 vis, pas 4. cela me fait me sentir 25% mieux. laissez le processus de récupération commencer. pic.twitter.com/9uip3G1tpT

– Dean Michael Unglert (@deanie_babies) 24 décembre 2019

Il a également tweeté que son rétablissement prendra 12 semaines. Il est ravi d'utiliser son temps d'arrêt pour apprendre à jouer d'un instrument.

essayer de trouver des points positifs qui peuvent provenir d'un temps de récupération de 12 semaines. la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que maintenant je peux me concentrer sur l'apprentissage de l'instrument que j'ai acheté il y a 3 mois et que je n'ai pas joué une seule fois. rien d'autre?

– Dean Michael Unglert (@deanie_babies) 24 décembre 2019

«Essayer de trouver des points positifs qui peuvent provenir d'un temps de récupération de 12 semaines. la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que maintenant je peux me concentrer sur l'apprentissage de l'instrument que j'ai acheté il y a 3 mois et que je n'ai pas joué une seule fois. autre chose? »a-t-il demandé.

