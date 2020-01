Dean Unglert veut se remettre en forme pour Caelynn Miller-Keyes

Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes se sont réunis pour la dernière saison de Bachelor In Paradise. Les deux avaient une connexion immédiate mais Unglert a décidé de quitter la série après avoir réalisé qu’il ne pouvait pas être ce que Miller-Keyes voulait: un “vrai” petit ami. Mais comme les fans de Bachelor In Paradise ne tarderont pas à oublier, Unglert est revenu à la plage quelques épisodes plus tard, réalisant qu’il avait fait une erreur avec l’ancienne reine du concours de beauté. Il lui a demandé de quitter le spectacle avec lui afin qu’ils puissent être ensemble. Elle a dit oui et, aujourd’hui, ils sont l’un des deux couples BIP toujours ensemble (avec Dylan Barbour et Hannah Godwin, qui sont fiancés).

Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert | Jeff Kravitz / FilmMagic pour iHeartMedia

Depuis leur passage au Mexique l’été dernier, Unglert et Miller-Keyes voyagent sans escale. Quand ils ne traversent pas de volcans ou n’explorent pas de vieilles villes européennes, ils trébuchent dans la camionnette d’Unglert jusqu’à la plage ou des endroits comme Joshua Tree. Heureusement pour Unglert (qui vit à plein temps dans le van), Miller-Keyes est un fan de la #VanLife.

Dean Unglert se met en forme cette année

Avec tous les voyages qu’il a effectués cette année, Unglert dit qu’il a été difficile de s’en tenir à une routine d’entraînement cohérente. Dans un récent article de blog qu’il a écrit sur ses résolutions de 2020, Unglert a indiqué qu’il se «remettait en forme».

«Je veux aussi me remettre en forme. En 2019, je suis devenu beaucoup plus fort dans mes jambes et mon conditionnement s’est amélioré, mais j’ai également pris un peu de poids parce que j’ai arrêté de m’entraîner. Mon cœur et mes bras ont été les plus touchés par mon manque d’exercice, donc j’espère revenir à un endroit où je suis satisfait de mon apparence avec ma chemise. Sinon pour moi, du moins pour Caelynn », écrit-il.

Résolutions 2020 de Dean Unglert

En plus de se remettre en forme, Unglert va se concentrer sur la récupération de sa récente blessure pour la première partie de 2020.

«Tout d’abord, je vais me concentrer fortement sur ma guérison. J’espère sortir du cabinet du médecin, sans béquilles, le 3 février (exactement 6 semaines après ma chirurgie). À partir de là, la thérapie physique et la reconstruction musculaire seront incroyablement importantes. Je suis au-delà de l’optimisme, je vais récupérer complètement et recommencer à faire toutes les choses que j’aime en un rien de temps », a-t-il écrit.

De plus, la star de la réalité veut améliorer ses compétences en photographie, ce qu’il a vraiment fait en 2019.

«Je continuerai de me concentrer sur ma photographie et j’espère voir de nouvelles améliorations au cours de l’année. En fait, j’ai un tout nouveau Nikon Z 7 sans miroir sur lequel je peux enfin mettre la main. J’ai hâte d’apprendre les tenants et aboutissants et de voir de quoi il est capable », a-t-il écrit.

Enfin, il veut commencer à manger des repas entièrement à base de plantes.

«J’aimerais vraiment passer à un régime entièrement végétal en 2020. Je n’ai pas encore parlé à mon ortho de la façon dont cela affectera ma récupération, mais je pense que c’est un bon objectif à fixer. Même si cela ne fait que manger moins de viande. Je pense que ce sera la chose la plus difficile de toutes en 2020 », a-t-il écrit.

