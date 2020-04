Debbie Harry ne pouvait pas être dérangée pour trouver de la drogue

2020-04-02 11:30:06

Debbie Harry a cessé de consommer de la drogue parce qu’elle a trouvé que les obtenir était «un frein» qui prenait trop de temps.

La frontwoman de Blondie avait déjà lutté contre la dépendance à l’héroïne, mais a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas besoin d’aller en cure de désintoxication pour se nettoyer, car elle était simplement fatiguée des efforts nécessaires pour se procurer les stupéfiants.

Elle a dit: “Les drogues sont quelque chose de drôle. Ce qui m’a poussé à ne pas les prendre, c’était de les acheter et ce qui était un frein. C’était une sorte de travail à plein temps et une perte de temps. C’est devenu désagréable. Heureusement pour moi, j’ai pu gérer le retrait. ”

Ces jours-ci, la chanteuse de 74 ans est beaucoup plus soucieuse de sa santé, s’entraîne deux fois par semaine et suit un régime composé “principalement d’aliments crus”, mais elle pense que vieillir est “horrible”.

Et la hitmaker ‘Heart of Glass’ a admis qu’elle ressentait toujours un “mécontentement” avec sa vie.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était plus heureuse maintenant qu’elle ne l’était dans la vingtaine, elle a répondu au magazine ES: [still] une certaine insatisfaction et désespoir. Cela varie selon les jours. ”

Debbie ne s’est jamais mariée mais elle est toujours “très” active sur la scène des rencontres, bien qu’elle ait du mal à trouver l’attraction “vraiment chimique” qu’elle recherche.

Lorsqu’on lui a demandé si elle sortait ensemble, elle a répondu: “Très bien. Il y a cependant moins d’hommes pour les gens de mon âge. Ils sont tous mariés avec des enfants. Quel est le problème avec eux?

“Je pense que ce qui se passe, il y a plus de relations extraconjugales et peut-être que c’est la bonne façon. Je cherche quelque chose de vraiment chimique.”

Lorsqu’elle a commencé sa carrière, la chanteuse de «Call Me» a admis qu’elle était une artiste beaucoup plus «réservée».

Elle a dit: “J’étais plus timide et gardée dans la vraie vie.

“Quand j’ai commencé à jouer, j’étais réservée, charmante et sexy, puis j’ai réalisé que je devais saisir. Je devais attirer le public, attirer leur attention.

“Une fois que j’ai réalisé cela, il n’y avait plus de retour possible.”

