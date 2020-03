Debi Mazar teste positif pour le coronavirus

2020-03-22 11:30:04

L’actrice Debi Mazar, née à New York, a révélé qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus.

L’actrice de 55 ans s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle était infectée par le virus – mais Debi a également rassuré ses followers qu’elle était actuellement “OK”.

La star née à New York – qui a des filles Giulia, 14 ans et Evelina, 17 ans – a écrit sur la plate-forme de partage de photos: “Je viens de tester positif pour Covid-19.

“Il y a environ un mois, toute ma maison (mon mari et deux filles adolescentes) a eu un bug étrange – Fièvre de bas grade, maux de tête, maux de gorge, courbatures, bourdonnement d’oreille et toux sèche. Elle s’est éclaircie rapidement. Je pensais saisonnier? Mais ça ressenti inhabituel / différent …

“Deux semaines plus tard, le 15 mars, je me suis réveillé avec tous ces mêmes symptômes mais des douleurs corporelles super intenses et une fièvre de 102,4. Je me suis dit que j’avais peut-être la grippe ou … Corona?

“J’avais bu des cocktails la veille au soir et fumé quelques cigarettes.

“J’ai pensé que j’avais mis mon système immunitaire à l’abri d’une soirée amusante avec des amis. J’ai appelé un médecin / ami pour lui demander si je pouvais passer le test Covid-19 le 16/03. Il a dit NON, je ne remplissais pas les critères . – Je n’avais pas récemment voyagé hors du pays et je n’étais pas allé avec une personne qui avait été testée positive. (Sic) ”

Cependant, Debi a maintenant subi un test de dépistage du virus et elle est actuellement en voie de guérison.

Elle a écrit: “D’abord, j’ai été testée pour la grippe, qui était négative. Puis ils m’ont testée pour Covid-19.

“On m’a renvoyé chez moi et on m’a dit de me mettre en quarantaine jusqu’à ce que j’obtienne des résultats, ce qui prendrait 3 à 7 jours (à S.Korea, cela prend deux heures)

Eh bien … aujourd’hui est le jour 5 et je viens de le découvrir.J’espère que j’ai déjà traversé le pire.Il est très “morphy” .Un jour je me sens merdique et le lendemain je suis normal.Aujourd’hui mes poumons sont lourds , mais je suis dur.

“Je peux respirer, et je vais guérir ici, chez moi! Ma famille est en quarantaine depuis 14 jours. Ils n’ont aucun symptôme. Je pense que nous l’avons tous déjà possiblement? Qui sait.

“Quoi qu’il en soit, restez à la maison! Protégez-vous et vos proches. Développez votre système immunitaire. Bonne chance et que Dieu nous bénisse tous! (Sic)”

