Deborah Dugan passe à Neil Portnow après avoir été évincée en tant que Grammy Boss

Deborah Dugan a été sensationnellement suspendue Grammys jeudi soir, à peine cinq mois après son entrée en fonction – et à peine dix jours avant la cérémonie.

Dugan, première femme à occuper le poste de présidente-directrice générale de la Recording Academy au cours de ses 63 ans d’existence, a été placée en “congé administratif” à la suite d’une allégation de “faute”.

“À la lumière des préoccupations exprimées au conseil d’administration de la Recording Academy, y compris une allégation formelle d’inconduite de la part d’une femme membre de l’équipe de la Recording Academy, le conseil a mis (Dugan) en congé administratif, avec effet immédiat”, selon un communiqué officiel. .

Dugan a pris les commandes en août, en remplacement du chef des Grammy de 17 ans, Neil Portnow, qui, en 2018, a provoqué l’indignation lorsque sa tristement célèbre réponse à la controverse #GrammysSoMale a été de dire aux femmes artistes de “prendre la relève”.

Vendredi, l’avocat de Dugan, Bryan Freedman, a clairement fait référence à cela lorsqu’il a publié une déclaration boursouflée.

“Ce qui a été rapporté n’est pas vraiment l’histoire à raconter”, a-t-il expliqué. Variété. “Lorsque notre capacité de parler n’est pas restreinte par un contrat de 28 pages et des menaces juridiques, nous exposerons ce qui se passe lorsque vous” montez “à la Recording Academy, un organisme public à but non lucratif.”

Selon un New York Times source, la personne qui a déposé la plainte contre Duggan était un ancien assistant de Portnow, qui a ensuite travaillé temporairement pour Duggan.

L’assistant a accusé Dugan d’un style de gestion de l’intimidation, ce qui a contribué à ce qu’il prenne un congé, a déclaré la source.

Le NYT a également affirmé qu’à peine trois semaines avant son licenciement, Duggan avait envoyé une note au chef des RH exposant ses inquiétudes concernant la gouvernance et les pratiques de l’organisation, ce qui l’avait amenée à croire que “quelque chose n’allait vraiment pas à l’Académie”.

Elle a souligné les irrégularités de vote, la mauvaise gestion financière, les factures juridiques “exorbitantes et inutiles” et les conflits d’intérêts impliquant des membres du conseil d’administration, du comité exécutif et des avocats externes de l’académie.

Parmi les changements qu’elle a approuvés dans son bref mandat, il y avait, sur recommandation d’un groupe de travail mis en place après la cérémonie #GrammysSoMale 2018, une restructuration organisationnelle pour résoudre les problèmes de diversité et de déséquilibre entre les sexes.

Le conseil d’administration est composé de quatre dirigeants et 40 administrateurs; alors que les postes ne sont pas rémunérés, les avantages sont importants.

Des sources ont déclaré à Variety que cette décision avait peut-être été un «coup d’État» de la part de membres de l’Académie qui n’étaient pas satisfaits des changements proposés avant sa toute première cérémonie de remise des prix.

“Elle a peut-être posé des questions comme” Pourquoi le tableau est-il si grand? ” et “Pourquoi dépensons-nous autant d’argent” pour certains cadres et dépenses “, a déclaré l’un d’eux. «Il y a des gens qui étaient là depuis des années qui savaient qu’ils allaient être lâchés et qui savaient qu’ils n’obtiendraient pas un emploi aussi rémunéré ailleurs».

Un deuxième a demandé: “Qui sont la plupart des cadres supérieurs de l’Académie et du conseil d’administration? Les personnes âgées résistantes au changement. C’était trop de changement pour elles, trop tôt.”

Un troisième a ajouté: “Je sais que beaucoup de membres du conseil d’administration ne pouvaient pas la supporter.”

Les 62e Grammy Awards devraient avoir lieu le 26 janvier.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

photos de tapis rouge

.

Chaque photo de mode incontournable des Grammy Awards – The Good, The Bad and The WTF!