Deborra-Lee Furness a refusé Mick Jagger pour dîner avec son mari Hugh Jackman

2020-04-18 22:00:04

Deborra-Lee Furness a refusé de faire la fête avec Sir Mick Jagger en faveur de son premier rendez-vous avec Hugh Jackman.

La star de “ Greatest Showman ” est mariée à Deborrah-Lee depuis 1996 et a déclaré qu’il savait qu’elle était spéciale lors de leur premier rendez-vous, quand elle a évité le rocker des Rolling Stones après l’avoir invitée à faire la fête au milieu de son rendez-vous avec Hugh. .

S’exprimant aux côtés de sa femme lors d’un épisode de “The Tonight Show avec Jimmy Fallon”, Hugh a rappelé: “Donc, la première nuit où nous avons commencé notre relation … là où notre relation a débuté, j’étais en train de dîner. Nous travaillions une série télévisée et j’ai eu un dîner avec Deb et 12 autres.

“Deb a reçu un appel téléphonique à mi-chemin du dîner. Nous sommes à Melbourne, en Australie, et le téléphone sonne et Deb décroche et tout le monde se tait. C’est … nous parlons de 94, les téléphones portables étaient nouveaux. Donc tout le monde se tait et Deb parle, et elle est comme «Qui? Attends une seconde», puis elle dit «Mick Jagger est dans une limousine à l’extérieur de ta maison, et veut aller faire la fête avec moi. ”

Et Deborra-Lee a précisé: “Ma copine voulait que je vienne faire la fête avec Mick Jagger.”

Hugh, 51 ans, s’attendait à ce que l’actrice et productrice aille à la fête, et a dit qu’il ne pouvait pas le croire quand elle a dit qu’elle préférait de loin rester avec lui.

Il a dit: “Elle dit:” Vous pouvez dire à Mick que je dîne avec Hugh Jackman. ” Je suis allé “Whoa”. Une partie de moi était ravie et une partie de moi était comme “Tu aurais dû partir”. ”

Depuis la date du dîner, les choses n’auraient pas pu aller mieux pour Hugh et Deborra-Lee, car le couple – qui a ensemble le fils Oscar, 19 ans, et la fille Ava, 14 ans – a récemment célébré 24 ans de mariage.

