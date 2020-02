Deborra-Lee Furness «veut le meilleur» pour Hugh Jackman

2020-02-01 02:30:04

Deborra-Lee Furness “veut le meilleur” pour son mari Hugh Jackman, car elle dit que le soutien est la clé de leur mariage de 24 ans.

Le couple est marié depuis près de 24 ans, et Deborra-Lee, 64 ans, a révélé que la clé de leur amour durable est le lien fort qu’ils partagent, ainsi que leur soutien indéfectible l’un pour l’autre.

S’adressant au magazine Us Weekly, elle a déclaré: “Quand vous aimez quelqu’un, vous voulez le meilleur pour lui. Il me fait rire. Il est hilarant. Pas aussi drôle que moi, mais il est bon. Je lui donne tout son meilleur matériel!”

Les commentaires de Deborra-Lee interviennent après que Hugh, 51 ans, avait précédemment déclaré que l ‘”intimité” qu’il partage avec son épouse maintient leur romance en vie.

Il a déclaré: “Sans aucun doute, c’est la chose la plus importante.

“Les gens parlent d’intimité et supposent que cela signifie dans la chambre à coucher. Bien sûr, c’est que, mais vraiment, l’intimité est de pouvoir tout partager ensemble – bonnes, mauvaises, peurs, succès.

“Deb et moi avions ça depuis le début. Nous avons toujours été complètement nous-mêmes.”

L’acteur du plus grand showman – qui a Oscar, 19 ans, et Ava, 14 ans, avec son épouse – n’aime rien de plus que passer du temps avec sa famille.

Il a ajouté: “Aller dans notre maison de campagne, allumer un feu la nuit et faire griller des guimauves est mon truc préféré.”

Hugh a également révélé que lui et Deborra-Lee avaient fait un “choix simple mais puissant” pour sauvegarder son mariage.

Il a dit: “Avant d’avoir des enfants, Deb et moi avons fait un choix assez simple mais puissant pour nous regarder dans les yeux à chaque carrefour de la vie. Ces carrefours sont parfois grands, parfois ils sont petits, parfois même pas réaliser qu’ils sont à la croisée des chemins jusqu’à ce que vous regardiez en arrière.

“Mais à ces moments-là, nous avons dit que nous nous demanderions:” Est-ce bon ou mauvais pour notre mariage? ” Ou, maintenant que nous avons des enfants, “Est-ce bon ou mauvais pour notre famille?” “

