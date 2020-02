Déclarations les plus controversées de Scarlett Johansson, nominée aux Oscars

L’actrice Scarlett Johansson pourrait bientôt devenir lauréate d’un Oscar. Elle a reçu ses premières nominations dans la même année – dans la catégorie Meilleure actrice pour Wedding Story et Meilleure actrice dans un second rôle pour Jojo Rabbit. Mais au cours de sa longue carrière, Johansson a fait quelques commentaires qui ne se sont pas bien passés. Voici un regard sur eux maintenant.

Vieillir à Hollywood

Johansson a fait ses débuts très jeune. Son rôle d’adulte en petits groupes est arrivé à seulement 18 ans lorsqu’elle a joué dans Lost in Translation. Et avant cela, elle avait fait plusieurs films en tant qu’enfant star, dont Ghost World et Eight Legged Freaks.

Il n’est donc pas surprenant que l’une de ses premières déclarations controversées remonte à 2004. Dans Digital Spy, elle aurait déclaré au magazine B: «Je crois vraiment en la chirurgie plastique. Je ne veux pas être une vieille sorcière. Il n’y a pas de plaisir là-dedans. “

Il convient de noter, bien sûr, que cela aurait pu être une blague. Elle a fait une déclaration similaire dans une interview en 2015, en disant: «J’espère qu’ils font un jeu vidéo de moi. Au moins, je n’aurais pas de cellulite à ce moment-là. »Elle a poursuivi:« Tout le monde à Hollywood est tellement maigre et vous vous sentez constamment comme si vous n’étiez pas assez maigre. Mais j’ai des «gros jours» et j’accepte que je ne serai jamais mince. »

Travailler avec Woody Allen

Johansson a travaillé avec le célèbre scénariste-réalisateur Woody Allen sur trois films: Match Point, Scoop et Vicky Cristina Barcelona. Des allégations d’agression sexuelle contre lui avaient été formulées des années auparavant, mais elles n’ont pas été portées à la connaissance du public avant 2014. Mais Johansson soutient toujours Allen.

Elle a déclaré au Hollywood Reporter en 2019: «J’adore Woody. Je le crois et je travaillerais avec lui à tout moment. »Johansson a poursuivi:« Je vois Woody chaque fois que je le peux, et j’ai eu beaucoup de conversations avec lui à ce sujet. J’ai été très direct avec lui et il est très direct avec moi. Il maintient son innocence et je le crois. »

L’actrice a ensuite réitéré cette déclaration dans un profil Vanity Fair ultérieur. Elle a ajouté: «Ce n’est pas parce que je crois que mon amie ne veut pas dire que je ne soutiens pas les femmes, croient les femmes. Je pense que vous devez le prendre au cas par cas. Vous ne pouvez pas avoir cette déclaration générale – je ne le crois pas. “

Jouer un homme transgenre

Alexandra Billings appelle Scarlett Johansson à propos de la controverse «Rub & Tug»: «Nous tous sous le parapluie transgenre sommes traumatisés. Lorsque vous envoyez ce type de réverbération à travers une communauté entière, je pense que la propriété est due ‘https://t.co/bkOAQ4e0Qn pic.twitter.com/jik4Vsy270

– Variety (@Variety) 7 août 2018

Johansson est connue pour de nombreux rôles, mais ses rôles controversés ressortent. Après avoir dépeint un personnage basé sur une histoire de manga japonais dans Ghost in the Shell, beaucoup étaient déjà à fleur de peau, mais rien n’aurait pu nous préparer à ce qu’elle a dit lorsqu’on lui a demandé la controverse entourant son rôle d’un homme transgenre dans Rub & Tug.

L’actrice a d’abord répondu en soulignant tous les acteurs cisgenres qui ont joué des personnages transgenres et remporté des prix, en disant: «Dites-leur qu’ils peuvent être dirigés vers les représentants de Jeffrey Tambor, Jared Leto et Felicity Huffman pour commentaires.» Mais elle a ensuite abandonné hors du film.

Sur l’art et le politiquement correct

Scarlett Johansson assiste à la 26e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards le 19 janvier 2020 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Dans des interviews ultérieures, Johansson a continué à être interrogée sur son choix de jouer le rôle de Dante «Tex» Gill. “Vous savez, en tant qu’acteur, je devrais être autorisé à jouer n’importe qui, ou n’importe quel arbre, ou n’importe quel animal parce que c’est mon travail et les exigences de mon travail”, aurait dit Johansson dans une interview avec As If Magazine

Après coup, elle a tenté de clarifier sa signification: «Je pense personnellement que, dans un monde idéal, tout acteur devrait pouvoir jouer n’importe qui et l’Art, sous toutes ses formes, devrait être à l’abri du politiquement correct. C’est ce que je voulais dire, même s’il ne m’a pas traversé. »