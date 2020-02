Décomposer la phase 4 et au-delà

Avengers: Fin de partie a fait ses adieux à Iron Man via un sacrifice narratif (mais pas moins de sacrifices déchirants) et a retiré Captain America de la franchise via une magie de braquage bien méritée. Cependant, en plus de fermer les portes, le film a ouvert de nouvelles voies à explorer pour l’univers cinématographique Marvel. Sur la base des informations déjà disponibles concernant la phase 4, il n’est pas trop difficile de déterminer les coupables probables des New Avengers du MCU, censés arriver dans la phase 5.

Projection «Avengers: Infinity War» de Marvel Studios au Fox Theatre | Paras Griffin / . pour Avengers: Infinity War

Tout d’abord, il a presque été confirmé qu’un film A-Force est à l’horizon; ce qui signifie que plusieurs supers à venir rejoindront la super force entièrement féminine par opposition aux New Avengers. Jane Foster (Mighty Thor), Captain Marvel, She-Hulk, Valkyrie et the Wasp constitueront vraisemblablement la majorité de l’A-Force.

En outre, compte tenu des récentes fuites concernant les Illuminati, le docteur Strange viendra diriger une équipe de super-héros individuelle – comprenant des membres d’une grande intelligence et capacité – chargée de lutter contre les menaces extra-terrestres auxquelles les Avengers ne sont pas aptes à faire face. Ainsi, il ne reste qu’une poignée de visages possibles et, si vous décomposez les prochains films et séries Disney +, on peut faire quelques suppositions éclairées. Passons en revue l’équipe, avant d’arriver au héros qui dirigera le groupe.

1. Hawkeye (Kate Bishop)

Considérant que Hawkeye présenterait le successeur de Clint Barton – Kate Bishop – il va sans dire que le prochain personnage à porter ce nom deviendra un nouvel Avenger, suivant les traces du tireur d’élite devant elle. Clint Barton entraînera Kate Bishop et, en plus de contribuer à What If…?, Barton se retirera probablement après le spectacle Disney +, laissant Jeremy Renner à explorer de nouveaux films et spectacles.

2. Iron Lad (Harley Keener)

Vous vous souvenez de cet enfant qui a aidé Tony Stark dans Iron Man 3, puis est apparu aux funérailles de Stark dans Avengers: Fin de partie? Il y a une raison pour laquelle Marvel Studios l’a gardé, puis a placé l’acteur dans la conclusion de la saga Infinity pendant quelques secondes. Il sera probablement – comme il est également très habile avec la technologie – viendra porter le manteau Iron Man, mais en tant que jeune homologue – Iron Lad. Bien que l’histoire d’origine Iron Lad dans les bandes dessinées soit différente, l’utilisation de Keener – un visage que les fans connaissent déjà et ont un attachement émotionnel – serait un moyen sûr de transférer le costume d’Iron Man (en termes de satisfaction des fans).

3. Jeune Loki

Selon des sources internes, Loki restera coincé dans son corps d’enfance à un moment donné pendant Thor: Love and Thunder. Les versions enfantine et féminine de Loki apparaîtront pour la première fois dans le spectacle Disney + du personnage.

Une fois qu’il est coincé, Marvel Studios possédera un moyen de supprimer le personnage de Tom Hiddleston et d’introduire une nouvelle version plus jeune de Loki en tant que Dieu permanent des méfaits. Le hic: l’enfant aura les souvenirs et les expériences de vie d’un homme beaucoup plus âgé. Ce qui veut dire que depuis que Loki a fini par se pencher vers l’héroïsme sur la méchanceté, il peut utiliser sa deuxième chance à la vie pour devenir un héros MCU … probablement une réticente.

4. Mme Marvel (Kamala Khan)

Dans les bandes dessinées, Mme Marvel occupe une place similaire dans le cœur des lecteurs comme Spider-Man, et le personnage est souvent considéré comme son successeur. Elle est jeune et inspirée par Captain Marvel, mais jouerait probablement un rôle à côté des New Avengers, avec Peter Parker comme mentor, ce qui nous amène à notre chef.

5. Spider-Man (Peter Parker): leader

Au fil du temps, Spider-Man continuera de vieillir, gagnant en expérience et en sagesse. Et, si tout va bien avec Sony, Marvel Studios capitalisera sur la relation, faisant de Parker le leader qu’il est destiné à être (n’oubliez pas qu’il était le protégé de Stark). Si les New Avengers sont vraiment les Young Avengers, un leader jeune mais légèrement plus mature aura du sens, laissant Parker comme le leader le plus probable des New Avengers du MCU.