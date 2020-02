Découvrez Keanu Reeves et Alex Winter dans une scène musicale supprimée de «l’excellente aventure de Bill et Ted»

Les fans de Wyld Stallyns ont attendu avec impatience Bill et Ted Face the Music, le troisième film tant attendu de la série qui a commencé en 1989, Bill et Ted’s Excellent Adventure. Keanu Reeves et Alex Winter reviennent pour le troisième film, qui arrive 29 ans après la suite Bill et Ted’s Bogus Journey et ils partagent régulièrement des mises à jour au fur et à mesure de la production du film.

L-R: Alex Winter et Keanu Reeves | Photos de Patti Perret / Orion

Le 19 février, Winter a tweeté quelques photos trouvées sur un vieux disque dur du tournage original des années 80 de Bill and Ted’s Excellent Adventure. Ces photos montrent une scène supprimée qui non seulement n’est pas entrée dans le film original, mais n’est apparue sur aucune des versions de DVD non plus. C’est quelque chose qui vous remuera jusqu’à ce que Bill et Ted Face the Music soient en salles le 21 août 2020.

Keanu Reeves et Alex Winter dans «Bill & Ted’s Excellent Adventure»

Tout a commencé dans le futur, lorsque le groupe de Bill (Winter) et de Wyed Stallyns de Ted (Reeves) a chanté une musique qui unissait l’univers en harmonie. Cependant, de retour au lycée en 1989 à San Dimas, en Californie, les musiciens adolescents échouaient aux cours d’histoire. Le père de Ted (Hal Landon, Jr.) allait le renvoyer à l’école militaire, séparant ainsi Wyld Stallyns avant de pouvoir sauver l’univers.

Alors Rufus (George Carlin) a voyagé dans le temps pour donner à Bill et Ted une cabine téléphonique de voyage dans le temps qu’ils pourraient utiliser pour étudier l’histoire. Ils ont des aventures à travers l’histoire et amènent des personnages historiques comme Abraham Lincoln (Robert V. Barron), Jeanne d’Arc (Joan Weidlin), Napoléon (Terry Camilleri) et plus encore en 1989 pour leur rapport d’histoire. Vous pouvez voir Lincoln dans l’aire de restauration sur l’une des photos de Winter ci-dessous. Ils ont réussi le test et Wyld Stallyns a décidé de leur voyage Bogus.

La guitare aérienne n’a pas été facile pour Keanu Reeves et Alex Winter

L’un des traits les plus attachants de Bill et Ted était la guitare aérienne chaque fois que quelque chose d’excellent se produisait. Grâce à la magie du cinéma de la conception sonore, leurs guitares à air produisent des riffs audibles chaque fois que Reeves et Winter miment le grattage et le doigté.

Winter a partagé la photo ci-dessus de lui-même et de Reeves essayant de comprendre la guitare aérienne sur le plateau d’Excellente aventure. Amy Stoch a joué Missy et J. Patrick McNamara a joué le père de Bill.

Le numéro musical supprimé de “Bill & Ted’s Excellent Adventure”

La coupe théâtrale d’Excellente Aventure commence dans le futur avec Rufus et coupe l’histoire de Bill et Ted. À l’origine, ils ne rentraient pas directement chez eux après l’école. Winter a écrit: “Celles-ci proviennent du numéro de danse d’ouverture (oui, un vrai rock jam chorégraphié) et s’affrontent avec les jocks à l’arrêt de bus qui ne sont pas entrés dans le film.”

J’ai trouvé un vieux disque dur avec un tas de plans BTS de Bill & Ted 1. Ceux-ci proviennent du numéro de danse d’ouverture (oui, un vrai rock jam chorégraphié) et je fais face aux jocks à l’arrêt de bus qui ne l’ont pas fait dans le film: pic.twitter.com/xFSSeVAzSy

– Alex Winter (@Winter) 19 février 2020

L’acteur jouant le jock dans la veste du facteur obtient enfin du temps d’écran 31 ans plus tard grâce à Twitter de Winter. Les plans de la série finale montrent un acrobatique Reeves sautant en l’air alors que Winter se met à genoux et grince.

Compte tenu de tous les obstacles auxquels Bill et Ted sont confrontés, il est compréhensible qu’une querelle avec des jocks était une de trop. Cela aurait été génial de voir plus de Wyld Stallyns se balancer. J’espère qu’ils pourront trouver les images réelles de cette scène supprimée.