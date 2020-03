Découvrez les coulisses de New Warriors dans la saison 4

Les fans de The Last Kingdom sont impatients de savoir ce qui va arriver dans la saison 4. Heureusement, les comptes de médias sociaux officiels de la série ont partagé de nouvelles images pour garder les téléspectateurs impatients et prêts à en savoir plus. Lisez la suite pour voir à quoi ressembleront les nouveaux guerriers dans la prochaine saison.

Un nouvel ennemi se profile à l’horizon

Oncle Aelfric dit que ça vaudra la peine d’attendre.

– joseph millson (@josephmillson) 4 mars 2020

Les médias sociaux officiels ont récemment révélé que de nouveaux uniformes rouges étaient prêts à être utilisés pour la prochaine scène. Une autre image montre des guerriers au combat. Qu’est-ce que cela signifie pour la saison 4? Qui sont ces nouveaux guerriers? Selon Winter Is Coming, dans The Saxon Stories écrit par Bernard Cornwell, les guerriers sont en fait des hommes de Lord Aethelhelm (Adrian Schiller). Ces troupes portent toujours un rouge distinctif et sont les seules à le faire, ce doit donc être elles.

Qui est Aethelhelm?

Les téléspectateurs se souviennent peut-être d’Aethelhelm en tant que père d’Aelflaed

(Amelia Clarkson). Aelflaed est l’épouse du roi Edward (Timothy Innes). Il semble

comme les téléspectateurs verront plus de lui et ses guerriers dans la saison 4.

“The Last Kingdom” “fait la différence”

Les médias sociaux semblent avoir les coulisses de la saison à venir. Un rapport montre Uhtred et quelqu’un travaillant sur des images de la saison 4. «La saison 4 de Last Kingdom fait la différence! Republiez @edbazalgette #thelastkingdom #tlk # season4 », le titre est sous-titré.

Eliza Butterworth taquine la nouvelle saison

Eliza Butterworth, qui joue Aelswith, la mère du roi

Edward, a partagé sur la nouvelle saison. Butterworth a publié une image mignonne

d’elle-même déguisée en Aelswith tout en tenant un parapluie. Elle a également taquiné

sur la date de la saison 4 de l’émission. Ce n’est pas l’image elle-même qui

les fans parlent, mais le hashtag qu’elle a utilisé à la toute fin.

“Sunshine s’il vous plaît revenez à ussss !!!! ☀️😩☀️

Même Lady Aelswith aime se prélasser dans les rayons de temps en temps quand elle n’est pas occupée

fronçant les sourcils dans les couloirs du palais. @thelastkingdom @netflixuk # idontknowtheexactdateoftheseason4releasebutitiscomingverysoooooon, ”

elle a sous-titré le poste.

Cela peut être une allumeuse de la nouvelle saison, ou cela signifie la saison

4 pourrait avoir une date de première, et bientôt. Le Instagram officiel a partagé

l’image, mais ils ont changé la légende avant de republier.

La saison 4 de “The Last Kingdom” est tournée depuis octobre

Alexander Dreymon | Gary Gershoff / .

Selon les médias sociaux, la série est terminée

tournage de la saison 4 depuis octobre. Ils ont posté une image d’Uhtred et Finan (Mark

Rowley), qui sont vus

embrassement. “C’est une enveloppe! Voici un travail bien fait. #thelastkingdom

# season4 », le titre est sous-titré.

Les fans sont prêts pour une nouvelle saison de leur émission préférée

depuis la fin de la saison 3. Si les réactions des fans se poursuivent, la série ne peut pas

reviens assez vite. C’est un spectacle unique qui semble avoir un public important et fidèle.

Quand Uhtred (Alexander Dreymon) reviendra-t-il? Bien que nous n’ayons pas de

date, j’espère que ces nouvelles allusions signifient qu’il sera de retour plus tôt que tard.